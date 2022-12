Campanha sobre descarte correto e vandalismo em lixeiras públicas ganha ruas de Santo André

Da Redação



02/12/2022 | 09:37



Quem anda pelas ruas de Santo André e precisa descartar algum resíduo tem a certeza de que em seu caminho encontrará uma ‘amarelinha’ para jogar o lixo. As lixeiras públicas, também conhecidas como papeleiras, são equipamentos fundamentais que garantem uma cidade mais limpa. O problema é que estes dispositivos são constantemente alvos de vandalismo e depredação, especialmente no fim do ano e em épocas festivas, como carnaval ou no próprio período de Copa do Mundo.

Para sensibilizar os munícipes para a importância de cuidar deste bem público e de descartar corretamente os resíduos, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) lançou a campanha “Santo André Joga Limpo”.

Um esquete teatral percorreu nesta quarta-feira (30) os semáforos da região do entorno do Paço Municipal e também o calçadão da Oliveira Lima, abordando pedestres e motoristas e interagindo por meio do personagem Papelito, a lixeirinha amarela. Os atores usaram de elementos do futebol, em alta por causa dos jogos, para falar, por meio de uma marcha divertida, que usar corretamente as lixeiras e preservá-las é fazer um gol de placa.

“Hoje, aproximadamente 40% das papeleiras instaladas no município são depredadas ou vandalizadas e isso gera um gasto de R$ 180 mil por ano aos cofres públicos. Esse dinheiro poderia ser investido em outras áreas e projetos. Por meio da campanha e de forma divertida, queremos que a população se sinta parte deste processo, cuidando das lixeiras e fazendo bom uso delas. Dessa forma, todos ganham”, explica o superintendente do Semasa, Gilvan Junior.

Atualmente, estão instaladas mais de 6,7 mil papeleiras em todo o município e estes equipamentos também são fundamentais para garantir o bom funcionamento dos sistemas de drenagem, especialmente na época de chuvas fortes, uma vez que ao dispor corretamente o lixo na papeleira as pessoas evitam que os materiais cheguem aos córregos, rios e galerias de águas pluviais.

O próximo esquete teatral está prevista para ocorrer na próxima quarta-feira (7) e deve percorrer as áreas da estação Prefeito Celso Daniel – Santo André da CPTM, além dos centros comerciais da Vila Pires, Vila Luzita e Santa Teresinha. De forma paralela, as redes sociais do Semasa também ganharam os tons da campanha e, até o final do ano, posts com a temática futebolística tratam as situações mais comuns encontradas pelas equipes da autarquia com relação a descarte incorreto, vandalismo e furto das papeleiras. A marchinha também integra a linha encontrada nas interações. Confira abaixo a letra:

“Hei, você, meu caro cidadão! Venha fazer parte da nossa seleção. Vamos jogar limpo, jogue limpo Santo André e o nosso time vai mostrar como é que é. A sua mira tem que ser certeira, pra todo lixo cair na papeleira. Lugar de lixo é no lixo, está dada a informação, fica ligado, nada de papel no chão. Seja um craque junto com o Semasa! Com Papelito e a nossa seleção, faça um gol de placa, marque seu golaço. Se entendeu, faça um buzinaço!”

Gincana com embalagens longa vida – A campanha “Santo André Joga Limpo” também foi estruturada para abordar outras temáticas e problemáticas ligadas aos resíduos sólidos, a médio prazo. A expectativa do Semasa é abordar o uso das Estações de Coleta, adesão à coleta seletiva, descarte irregular de resíduos, entre outros.

Por isso, também teve início uma ação de arrecadação de embalagens longa vida (Tetra Pak), em conjunto com a ONG Espaço Urbano, a Prefeitura e o Consórcio Intermunicipal. A gincana vai ofertar prêmios para moradores que juntarem esse tipo de material.

Funcionará assim: a cada 20 embalagens longa vida (do tipo Tetra Pak), de qualquer tamanho, entregues pela população nos pontos de troca, o morador ganhará um carimbo. Basta juntar os carimbos e trocar por prêmios, que são kits feitos com Tetra Pak, jogo de copos, jogo de assadeiras, casinha de cachorro feita a partir do reaproveitamento das embalagens, jogo de facas e liquidificadores.

Para participar, basta que o morador junte as embalagens, que preferencialmente devem estar limpas e abertas, e leve até um dos pontos de troca, que são todos os locais onde ocorrem o programa Moeda Verde, as Estações de Coleta Erechim, Antonina, Ipanema, Paraíso, Bom Pastor e Centreville, além das edições mensais do Moeda Pet.

A gincana é válida até março de 2023 ou enquanto durarem os estoques dos prêmios. Todas as embalagens recolhidas serão destinadas às cooperativas de reciclagem parceiras do Semasa, sendo revertidas em renda para os cooperados.