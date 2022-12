Orlando ainda articula para barrar candidatura de Fran

Da Redação



02/12/2022 | 09:13



O prefeito Orlando Morando (PSDB) continua a manter articulações para evitar que Fran Silva (PSD) siga como nome forte para a a presidência da Câmara de São Bernardo no biênio 2023/2024. Segundo apuração do Diário, o chefe do Executivo tem se encontrado individualmente com os vereadores de sua base para tentar convencê-los a não apoiar Fran, considerado o favorito para o pleito que ainda não tem data marcada.

O nome de Fran Silva foi articulado entre os vereadores, o que causou incômodo em Orlando. O prefeito quer que o novo presidente do Legislativo seja alguém indicado por ele, assim como aconteceu nos seis primeiros anos de mandato, quando Pery Cartola (PSDB), o falecido Ramom Ramos (exPDT), além de Juarez Tudo Azul (PSDB) e Estevão Camolesi (PSDB) foram escolhidos.

Fran pertence à base governista e participou da campanha pela reeleição da deputada estadual Carla Morando (PSDB), mulher de Orlando, mas não tem a confiança que o prefeito depositou nos presidentes que receberam seu apoio na disputa.

De início, Orlando propôs os nomes de Almir do Gás, Afonso Torres e Toninho Tavares, todos do PSDB, mas sem sucesso. O Diário apurou que o prefeito cogitou indicar alguém de seu secretariado para concorrer à eleição na Câmara, e o nome mais cotado seria o de Alex Mognon (PSDB), secretário de Esportes. O chefe do Executivo segue com o plano de indicar Mognon, desde que tenha quórum suficiente para vencer o pleito.

OUTRAS CÂMARAS

A Câmara de Rio Grande definiu anteontem (30) a nova mesa diretora para os próximos dois anos. Claudinho Monteiro (PTC) será o presidente, com Israel Mendonça (PDT) como vice, Agnaldo de Almeida (PL) como primeiro-secretário, Ébio Viana, o Bibinho (Cidadania), como segundo-secretário e Marcos Costa, o Tico (DEM) como terceiro-secretário.

Santo André definiu a nova mesa diretora em sessão realizada na tarde de ontem (veja na página 4). Em São Caetano, a votação acontecerá no próximo dia 15, mas ainda não há informações sobre os candidatos.

A Câmara de Diadema marcou a eleição para 22 de dezembro e tende a ser a última a escolher a nova mesa. Líder do governo, Orlando Vitoriano (PT) costura a sua candidatura para suceder o também petista Josa Queiroz, que comandou o Legislativo em 2021 e 2022 e, pelo regimento interno, não pode ser reeleito. Em Mauá, a votação está marcada para 13 de dezembro. São Bernardo é a única cidade ainda sem data definida. Ribeirão Pires não informou.