Internado, Pelé recebe homenagem em Qatar e atualiza estado de saúde

02/12/2022 | 08:11



Na última quinta-feira, dia 1, Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, foi surpreendido com uma baita homenagem em Qatar, país-sede da Copa do Mundo 2022. Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após apresentar quadro de inchaço e confusão mental, o ex-atleta usou as redes sociais para mostrar a mensagem que as torres em Doha exibiram e aproveitou para atualizar o estado de saúde.

Amigos, eu estou no hospital fazendo minha visita mensal. É sempre bom receber mensagens positivas como essa. Obrigado ao Catar por essa homenagem e a todos que me enviam boas energias!, escreveu.

Na imagem, a foto de Pelé estava estampada na construção ao lado da frase:

Fique bem logo.