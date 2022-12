Embaixadas de EUA e Ucrânia em Madri são alvo de cartas-bomba

02/12/2022 | 07:38



O gabinete do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e prédios públicos em Madri, incluindo a Embaixada dos Estados Unidos, receberam cartas-bomba nesta quinta-feira, informaram autoridades espanholas. Todos os dispositivos suspeitos foram detectados e detonados antes de serem abertos e não há feridos, segundo o governo espanhol.

A polícia nacional espanhola ativou seu protocolo antiterrorismo no país inteiro, o que autoriza policiais e esquadrões antibombas a fazer operações especiais de bloqueio de estradas e aeroportos, e realizar operações de busca e apreensão.

Além do gabinete de Sánchez e da sede da diplomacia americana na Espanha, cartas-bomba também foram enviadas ao Ministério da Defesa espanhol e à base área de Torrejón de Ardoz, todos localizados em Madri. Ao todo, seis dispositivos explosivos foram detectados e desativados pelas autoridades.

Investigação

Segundo o governo da Espanha, todas as correspondências foram enviadas de dentro do país e estão sendo rastreadas. A polícia ainda não apontou suspeitos. Os alvos estão ligados à Ucrânia ou expressaram apoio ao país em seu esforço de guerra contra a Rússia, mas Ignacio Torreblanca, diretor do escritório de Madri do Conselho Europeu de Relações Exteriores levantou dúvidas de que Moscou estaria por trás dos ataques. A Embaixada da Rússia em Madri condenou nesta quinta-feira, 1º, o envio das cartas-bomba.

Os novos envios ocorrem um dia depois que uma correspondência com explosivos foi recebida na Embaixada da Ucrânia em Madri. A carta era destinada ao embaixador e levou o governo ucraniano a ordenar o reforço na segurança de todas as representações diplomáticas. Um funcionário da Embaixada da Ucrânia sofreu ferimentos leves na mão, segundo a polícia espanhola.

A detonação ocorreu por volta das 13 horas (9 horas em Brasília) no jardim da embaixada, quando um funcionário manuseou a carta, endereçada ao diplomata Serhii Pohoreltsev. Após ser ferido levemente, o funcionário seguiu por conta própria para um hospital. A polícia isolou o local, situado em um bairro residencial da capital espanhola.

Apoio à Ucrânia

A Espanha, juntamente com outros países da União Europeia, apoia o governo da Ucrânia na guerra empreendida pela Rússia e envia armamentos ao Exército ucraniano.

Um carta-bomba também foi enviada ao quartel-general da Instalaza, uma empresa espanhola que fabrica armas e equipamentos militares, incluindo alguns usados para ajudar as forças ucranianas.

Uma carta-bomba, endereçada ao diretor do Centro de Satélites da União Europeia, que fornece análises de segurança para o bloco e está alojado em uma base aérea perto de um subúrbio a nordeste de Madri, foi detectada ontem. Outra carta, dirigida à ministra da Defesa espanhola, Margarita Robles, foi interceptada na manhã de ontem na sede do ministério, em Madri. (Com agências internacionais).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.