Pitty e Nando em show de disco da dupla

02/12/2022 | 07:01



Em setembro, Pitty e Nando Reis estrearam a turnê PittyNando - As Suas, as Minhas e as Nossas. A parceria rendeu frutos também no estúdio. O EP de mesmo nome chegou às plataformas digitais com cinco canções, uma delas é inédita e ganhou o nome de PittyNando.

Agora, os dois fazem show de lançamento do álbum, que inclui as regravações de Os Cegos do Castelo, Temporal, Luz dos Olhos e Na Sua Estante.

Pitty, que assina a direção-geral e artística do projeto, diz que o show ganha força a cada apresentação. "O show está cada vez mais incrível. Todas as coisas que foram projetadas e pensadas em termos de roteiro estão mais amalgamadas, mais harmônicas com esse tempo de estrada. Está sendo uma delícia porque o público vem muito junto", conta.

Nando concorda. "A intimidade com o repertório, as passagens entre as músicas, o domínio dos arranjos. Tudo isso vai melhorando a cada apresentação e é nossa curtição. Sabia que estávamos fazendo um bom show, mas não fazia ideia do quão poderoso era." Para Nando, a interação com Pitty é "absolutamente mágica". Para Pitty, o único porém é que a turnê se encaminha para o final. l

Sáb. (3), 22h. Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. R$ 120/R$ 400. bit.ly/pittyenando

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.