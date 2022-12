Polícia mata cinco suspeitos durante operação em favelas do Rio de Janeiro

01/12/2022 | 21:51



A Polícia Militar matou cinco homens durante operação realizada nesta quinta-feira, 1, nos morros do Juramento, em Vicente de Carvalho, e do Chapadão, em Costa Barros, ambos bairros da zona norte do Rio. Os mortos não tiveram seus nomes divulgados e, segundo a PM, são suspeitos que participavam de tiroteios com os policiais. No início da noite, os confrontos causaram a interrupção da circulação da linha 2 do Metrô.

Em nota, a PM afirmou que equipes do 41º Batalhão (Irajá), com o apoio de outras unidades das zonas norte e oeste do Rio, realizaram desde o início da manhã uma operação conjunta nas favelas do Juramento e do Chapadão.

No fim da tarde, quando os policiais saíam do morro do Juramento, criminosos oriundos da favela do Juramentinho, que se deslocavam para tentar ocupar a favela do Juramento, se depararam com os policiais e iniciaram um tiroteio, que terminou com cinco suspeitos baleados e mortos.

Dois morreram no local e três foram levados ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas também morreram. Cinco fuzis foram apreendidos com o grupo, segundo a PM. Os confrontos entre policiais e criminosos causaram a interrupção temporária do trânsito na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na zona norte, e paralisaram por alguns minutos a circulação na Linha 2 do metrô por volta das 18h15.