FMABC realiza mutirão de combate ao câncer de pele

Da Redação



01/12/2022 | 20:16



O Centro Universitário da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) promove neste sábado (3) mutirão de exames gratuitos e atendimentos do Dezembro Laranja, mês de conscientização e prevenção ao câncer de pele. Esse é um dos 100 pontos nacionais organizados pela SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia). A ação ocorre das 9h às 15h, na Avenida Príncipe de Gales, número 821, em Santo André.

A população terá à disposição consultas com especialistas e poderá realizar exame preventivo. A coordenação do evento será da disciplina de Dermatologia da FMABC.

Durante o mutirão, os interessados participarão inicialmente de uma palestra de 10 minutos sobre os riscos para o câncer de pele e as formas de prevenção. Em seguida, todos passarão por atendimento específico, com realização de exames dermatológicos e de dermatoscopia (avaliação de assimetria, bordas, coloração e diâmetro das pintas). Casos suspeitos ou eletivos serão encaminhados para tratamento na rede pública municipal.

Cerca de 30 profissionais da FMABC estarão envolvidos nos atendimentos, entre dermatologistas, médicos residentes e alunos de medicina membros da Lapac (Liga de Atendimento e Prevenção às Afecções Cutâneas).

ALTA INCIDÊNCIA

O câncer da pele é provocado pelo crescimento anormal das células que compõem a pele. Conforme detalhado pela SBD, existem diferentes tipos de câncer da pele, que podem se manifestar de formas distintas. Os mais comuns são o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelu­lar, chamados de cânceres não melanoma, que apresentam altos índices de cura quando diagnosticados e tratados precocemente.

Um terceiro tipo, o melanoma, apesar de não ser o câncer de pele mais incidente, é o mais agressivo e potencialmente letal. No entanto, quando descoberto no início, tem mais de 90% de chances de cura.

“O câncer de pele ocorre a partir do efeito cumulativo da radiação solar e costuma se manifestar na população acima de 50 anos. É importante que as pessoas se conscientizem da necessidade da prevenção e passem periodicamente por avaliação dermatológica. A maioria dos casos é tratável e curável quando descobertos ainda no início. Por isso a importância do diagnóstico precoce, para proporcionar melhor prognóstico”, explica a professora de Dermatologia da FMABC, Cristina Laczynski, que coordena a campanha no Grande ABC.

O INCA (Instituto Nacional de Câncer) estima quase 230 mil novos casos de câncer de pele para 2022. Trata-se do tumor mais frequente no Brasil e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no País. As principais características de risco são a presença de sardas, antecedentes na família, ferimentos que não cicatrizam com facilidade, pintas, sinais e verrugas que mudam de tamanho e cor, além de lesões avermelhadas.

O horário que apresenta risco mais acentuado de exposição ao sol e que deve ser evitado é entre 10h e 16h, quando há maior incidência de raios ultravioletas. O filtro solar com mínimo de 30 FPS (fator de proteção solar) ainda é um dos principais meios de proteção e deve ser passado a cada duas horas ou após longos períodos de imersão na água.

O uso de chapéus de abas largas, de óculos de sol com proteção UV e de roupas que cubram boa parte do corpo, diminuindo a exposição direta da pele ao sol, também é recomendado pelos dermatologistas.

MUTIRÃO NACIONAL

A ação deste ano retoma os atendimentos presenciais e gratuitos. Em 2019, último ano em que foi realizada ação presencial por conta da pandemia, foram atendidas mais de 25 mil pessoas no País, em cerca de 130 postos. Desde a implementação da campanha nacional da SBD, em 1999, a iniciativa já beneficiou mais de 600 mil pessoas.