Área em que GCM matou estudante por engano registra mais de 200 roubos

Heitor Mazzoco



01/12/2022 | 20:12



Dados apresentados pela Polícia Civil à Justiça de São Bernardo mostram que 213 roubos contra pedestres foram registrados no 1º DP (Distrito Policial) de São Bernardo entre 1º de janeiro a 18 de novembro deste ano.

A Justiça pediu os dados depois de um guarda civil municipal atirar – e matar – um estudante que confundiu o carro do GCM com o de seu pai.

O jovem abriu a porta do carro ao pensar que era o pai que o buscava na faculdade. O guarda atirou duas vezes ao pensar que seria assaltado.

De acordo com os dados da polícia, a maioria dos registros de roubo ocorreu na rua Marechal Deodoro. Na avenida Senador Vergueiro, local em que o guarda atirou no estudante, não há registros de ocorrências de roubo. Para a defesa, os dados mostram que a região do 1º DP é violenta e que o guarda Marcelo Antonio de Oliveira Junior reagiu em legítima deefsa putativa, quando um agente prevê de maneira errada uma realidade que ocorrerá. Junior está preso desde o dia da ocorrência, 27 de setembro, em que Lucas Costa Souza morreu. A legítima defesa putativa consta no artigo 20 do Código Penal.

HABEAS CORPUS

No TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), existem dois pedidos da defesa de Junior para soltura. As solicitações de habeas corpus estão com o desembargador Roberto Grassi Neto.