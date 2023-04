O que fazer em Palm Beach, na Flórida – Atrações e dicas

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



20/04/2023 | 21:56



Palm Beaches, na Flórida, é uma região que abrange 39 cidadezinhas litorâneas (entre elas Palm Beach) e repletas de luxo em um trecho de apenas 75 km situado na costa leste do estado americano, entre Boca Raton e Jupiter. A primeira está a menos de uma hora de carro de Miami, enquanto a segunda fica a pouco mais de duas horas de Orlando.

A localização estratégica empresta a Palm Beaches uma série de atrações, como praias, museus, passeios para ver animais na natureza, restaurantes, lojas e hotéis de alto nível, que podem ser explorados tranquilamente no roteiro de carro entre Miami e Orlando, de preferência com pernoites nas lindas Palm Beach e West Palm Beach,

Isso mesmo, não confunda: os nomes são parecidos, mas Palm Beach e West Palm Beach são apenas duas entre as 39 cidades que formam Palm Beaches. Como elas ficam no coração da região, quem as usa como base alcança facilmente outras estrelas da área, a exemplo de Delray Beach, Juno Beach e Jupiter.

O que fazer em Palm Beach

Paulo Basso Jr. Norton Museum of Art, em West Palm Beach

No quesito luxo, não há destino que se destaque mais em uma road trip pela costa leste da Flórida do que Palm Beaches. Ao visitar as cidades da região, você se depara o tempo todo com Porsches, Bentleys, iates, mansões, hotéis cinco estrelas e lojas de grife.

Como olhar não custa nada, mesmo quem não pode se jogar de cabeça naquela atmosfera opulenta tem a chance de passear numa boa por lá, curtindo a vibe que esbanja, sim, sofisticação, mas sem ser esnobe. Pode colocar a roupa que quiser e fique à vontade. Ninguém ficará te olhando ou indagando se é habitué ou não do pedaço.

Isso ocorre porque celebridades e ricos de berço estão acostumados a visitar ou moram em Palm Beaches há muito tempo e tentam passar despercebidos por lá. Para isso, a maioria adota postura discreta, ressaltada apenas pelas roupas de marca e carrões que dirigem.

De quebra, há diversas atrações democráticas na região, acessíveis a todos que chegam por lá, mesmo com contas bancárias menos abastadas. Entre as dicas, destacam-se passeios na natureza para ver golfinhos e museus incríveis.

Para mim, cinco cidades da região não podem ficar de fora de um roteiro pela costa leste da Flórida. São elas:

Delray Beach Palm Beach West Palm Beach Juno Beach Jupiter

E aí, preparado para conhecer uma das regiões mais luxuosas não apenas dos EUA, mas do mundo todo?

Onde fica Palm Beaches

Paulo Basso Jr. Hotel The Breakers, em Palm Beach

A região denominada como Palm Beaches fica na costa leste da Flórida. Ao todo, ela compreende 39 cidades, dentre as quais Delray Beach, Palm Beach, West Palm Beach, Juno Beach e Jupiter se destacam por oferecer mais atrações turísticas.

Veja a lista completa das cidades que formam Palm Beaches:

Atlantis Belle Glade Boca Raton Boynton Beach Briny Breezes Cloud Lake Delray Beach Glen Ridge Golf Greenacres Gulf Stream Haverhill Highland Beach Hypoluxo Juno Beach Jupiter Jupiter Inlet Colony Lake Clarke Shores Lake Park Lake Worth Beach Lantana Loxahatchee Groves Manalapan Mangonia Park North Palm Beach Ocean Ridge Pahokee Palm Beach Palm Beach Gardens Palm Beach Shores Palm Springs Riviera Beach Royal Palm Beach South Bay South Palm Beach Tequesta Wellington West Palm Beach Westlake

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 15% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS15 neste comparador online.

Como chegar a Palm Beaches

Paulo Basso Jr. Worth Avenue, em Palm Beach

A região de Palm Beaches fica no meio do caminho entre entre Miami a Orlando. Boca Raton, a primeira cidade ao sul da área, é vizinha a Fort Lauderdale. De Jupiter, a última cidade ao norte da região, é fácil alcançar Vero Beach, Cocoa Beach e Cabo Canaveral – onde fica o Kennedy Space Center, complexo de visitantes da NASA. Dali, você já estará a 45 minutos de Orlando.

Para chegar a Palm Beaches, basta seguir pela rodovia I-95, que margeia a costa leste da Flórida, e não pela Florida Turnpike, que liga Miami a Orlando de forma mais expressa, mas não tem atrações nos arredores. A viagem fica alguns quilômetros mais longa, mas muita mais divertida.

Na hora de alugar um carro em qualquer destino da Flórida, use este comparador online de preços de locadoras. Ele lista as melhores opções disponíveis na região. Assim, você ganha tempo e ainda garante o acesso aos melhores valores.

Principais atrações de Palm Beaches

Confira o que fazer em Palm Beach e arredores. As atrações deste roteiro estão listadas no sentido de Miami para Orlando, mas não há problema algum em fazer o inverso.

1 – Delray Beach

Paulo Basso Jr. Delray Beach Market

Para quem vem de Miami, o primeiro pit stop em Palm Beaches pode ser Delray Beach, com vibe mais descolada que a das vizinhas.

A praia banhada por águas calmas é um plus do destino, que tem como diferencial abrigar uma Downtown mais afastada do litoral, ligada à faixa de areia e à própria rodovia I-95 pela pulsante Atlantic Avenue. Essa característica urbana dá vida a um largo corredor com lojas, restaurantes, galerias de arte e uma divertida vida noturna.

Para explorar tudo isso, a dica é usar um dos carrinhos de golfe da empresa FreeBee. Basta baixar o aplicativo e solicitar o serviço de domingo a quarta, das 11h às 21h, ou de quinta a sábado, das 11h às 23h. Um motorista o levará onde quiser na região central e em um bom trecho da praia, com um detalhe: de graça.

Paulo Basso Jr. Silverball Retro Arcade, em Delray Beach

Entre as paradas sugeridas, não faltam boas opções. Entre elas destaca-se o Silverball Retro Arcade, um museu de fliperamas e arcades dos anos 1980. A partir de US$ 15 por hora ou US$ 20 por dia, dá para se divertir nas máquinas. Crianças acompanhadas de adultos não pagam.

Ali perto fica o Delray Beach Market, um mercado repleto de boas opções para comer e comprar lembrancinhas. Colorido, o destino também é uma boa para fazer fotos, altamente instagramável. Vale a pena ir tanto de dia quanto de noite.

Caso a fome persista, desça a Atlantic Avenue em direção à lagoa, onde há restaurantes com ótimas vistas, como o Deck 84.

Antes de ir embora, ainda dá tempo de caminhar para fazer a digestão (ou provar uma sobremesa, por que não?) no Pineapple Groove, o distrito das artes, onde há murais, galerias de arte e muitos barzinhos. É por essas e outras que Delray Beach foi apontada como a “cidadezinha mais divertida da América” e o “melhor destino da praia da Flórida” pelo jornal americano USA Today.

2 – Palm Beach

Paulo Basso Jr. Worth Avenue, em Palm Beach

A cerca de 30 minutos de Delray Beach você já alcança Palm Beach, um dos lugares mais sofisticados do planeta. Com moradores e visitantes famosos, que vão de Brigitte Bardot a Donald Trump e de Adam Sandler a Michael Jordan, passando por Bom Jovi, Rod Stewart e a família Kennedy, a ilha detém o selo de Primeiro Destino de Resort dos EUA.

Pelas ruas, não faltam carros de luxo, que só não chamam mais atenção que os iates perfilados na lagoa que separa a cidade de West Palm Beach. Entre o braço de água e a faixa de areia, há hotéis de altíssimo nível, como o The White Elephant, eleito em 2022 pela aclamada publicação de turismo Travel + Leisure como o melhor resort da Flórida.

Ali, não faltam mimos para o hóspede, como champanhe e toalhas úmidas na recepção, queijos e vinhos à vontade no fim da tarde, quartos amplos com amenities da L’Occitane e uma BMW branca disponível, com motorista, para levá-lo onde quiser na região. A praia pública fica a apenas duas quadras dali, mas também dá para solicitar bikes caso não queira caminhar até lá.

Se as diárias a partir de US$ 480 assustarem, passe por lá nem que for para fazer uma refeição no Lola 41, o ótimo restaurante do hotel. Com proprietário e muitos funcionários brasileiros, a casa serve ótimos cortes de carne e peixes, com destaque para o branzino recheado com vegetais, delicioso.

Paulo Basso Jr. Cafe Boulud, em Palm Beach

Quem também prima pela alta gastronomia é o Cafe Boulud, do estrelado chef Daniel Boulud. O estabelecimento ocupa uma área interna e parte do pátio ao ar livre do The Brazilian Court Hotel, um dos hotéis mais luxuosos de Palm Beach e que tem esse nome por ficar na Brazilian Ave.

Quem vai até lá no café da manhã para provar omeletes, ovos poché, tostadas com abacate, frutas da estação e breakfasts tradicionais americanos, com bacon e panquecas, se mistura a milionários de berço, habitues da região, que claramente pertencem à elite da sociedade, mas circulam de forma discreta e não fazem questão de esbanjar. Essa, por sinal, é uma síntese da atmosfera da cidade.

Paulo Basso Jr. Hotel The Breakers, em Palm Beach

O mesmo se dá na Worth Avenue, onde lojas das grifes mais desejadas e caras do mundo dividem espaço com belos jardins floridos e calçadas cobertas por arcos. Para quem puder encher as sacolas, melhor, mas apenas caminhar por lá não custa nada e também é divertido, mesmo porque a avenida termina no Clock Tower, uma torre que é símbolo de Palm Beach, à beira da praia.

O maior cartão-postal do pedaço, porém, é o hotel The Breakers, um palácio à beira-mar, de estilo renascentista, onde a atriz colombiana Sofía Vergara trocou alianças com o ator Joe Manganiello em uma das cerimônias de casamento cheia de pompa. O empreendimento tem bares e restaurantes abertos a não hóspedes, e vale a pena ir até lá nem que for para ver toda a opulência do lobby.

3 – West Palm Beach

Paulo Basso Jr. Norton Museum of Art, em West Palm Beach

Basta atravessar uma ponte na direção do continente para chegar a West Palm Beach, que faz ótimo par com a vizinha requintada. Uma parada obrigatória na cidade é o Norton Museum of Art, museu que concentra obras de Picasso, Van Gogh, Monet, Pollock e Renoir, entre outros expoentes culturais.

Situado em um lindo prédio branco de três andares, com jardins de esculturas e uma sala com teto revestido pela expressão em vidro do talentoso artista americano Dale Chihuly, o local merece uma visita demorada, mesmo porque também conta com um ótimo restaurante. Vale a pena provar as saladas, os peixes e as opções veganas servidas por lá antes ou depois de admirar as exposições.

Também dá para usar os trolleys (bondes) gratuitos para explorar outras atrações de West Palm Beach. Uma boa dica é conferir os murais em Downtown, como o colorido Einstein Vai à Praia, do brasileiro Eduardo Kobra. Ele fica a poucas quadras da Rosemary Square, área que se estende por cinco quarteirões, cheia de lojas, bares e restaurantes badalados.

Paulo Basso Jr. Clematis St., em West Palm Beach

À noite, uma árvore com folhas iluminadas toma conta do ambiente, que se mantém tão agitado quanto a Clematis St, mais um lugar com ótimos endereços gastronômicos.

É o caso do Elisabetta’s, restaurante italiano que serve pratos enormes, com destaque para as massas artesanais e a vitela à parmegiana. Se sobrar um espacinho no estômago, arrisque o tiramisù ou o sorvete de pistache de sobremesa.

O Elisabetta’s fica em um dos extremos da Clematis St, perto de uma praça onde, todas as quintas-feiras, rola o Clematis by Night, uma balada ao ar livre que vai das 18h às 21h. Gratuita, envolve a presença bandas de música que se revezam em um no palco, além de barracas de comida e muita gente aproveitando para dançar.

4 – Juno Beach

Paulo Basso Jr. Loggerhead Marinelife Center, em Juno Beach

Ainda em Palm Beaches, vale muito a pena conhecer o Loggerhead Marinelife Center, em Juno Beach. Trata-se de um centro educativo e de recuperação semelhante ao Projeto Tamar, criado para proteger a enorme população de tartarugas marinhas que chega à região na temporada de desova, que vai de novembro a março.

O papel deles é fundamental, já que os números são estarrecedores: praticamente todo mês, voluntários retiraram até 225 quilos de lixo das praias nos arredores. quase tudo de material plástico.

São pratos e talheres descartáveis, garrafas pet, linhas de pesca e sacos que não apenas poluem como também colocam em risco a sobrevivência de várias espécies marinhas. Estima-se que, de cada 100 filhotes de tartaruga, apenas um atinja a vida adulta.

Diante desse cenário, a instituição sem fins lucrativos promove a conservação dos ecossistemas oceânicos por meio da pesquisa, reabilitação e educação sobre tartarugas marinhas ameaçadas de extinção. Há um hospital no local, exposições e tanques com os “pacientes” recuperados, que podem ser vistos de perto. As crianças adoram.

Paulo Basso Jr. Píer de Juno Beach

O Loggerhead Marinelife Center fica aberto todos os dias, com tours guiados que partem de US$ 20. Há áreas interativas para os pequenos e uma série de informações curiosas, como o fato de as tartaruguinhas colocaram até 120 ovos em um mesmo ninho e voltarem, todos os anos, para o ponto exato em que desovaram no ano anterior.

Depois da visita ao centro, dá para dar um pulo no píer de Juno Beach, onde, com sorte, é possível ver alguns ninhos na praia.

5 – Jupiter

Paulo Basso Jr. Restaurante Guanabanas, em Jupiter

De Juno Beach, a dica é dirigir até Jupiter, a última cidade ao norte de Palm Beaches, palco de um shopping chamado Harbourside Place, à beira da lagoa, e de ótimos restaurantes, como o Guanabanas, com vibe caribenha e ótimos peixes frescos, e o 1000 NORTH, que tem como um dos proprietários a lenda do basquete Michael Jordan.

Fotos de Palm Beaches

Confira algumas fotos de Palm Beaches, com dicas de atrações para visitar no trajeto entre Miami e Orlando.

Onde ficar em Palm Beach

As opções de hotéis são amplas e variadas em praticamente todas as cidades de Palm Beaches, mas ficar em Palm Beach ou West Palm Beach é mais indicado para quem deseja explorar a região sem se deslocar muito de carro.

Isso porque essas cidades estão no coração da área e dão fácil acesso aos outros destinos, tanto ao norte quanto ao sul.

The White Elephant

The White Elephant Hotel, em Palm Beach | Paulo Basso Jr. The White Elephant Hotel, em Palm Beach | Paulo Basso Jr. × The White Elephant Hotel, em Palm Beach | Paulo Basso Jr. The White Elephant Hotel, em Palm Beach | Paulo Basso Jr. × The White Elephant Hotel, em Palm Beach | Paulo Basso Jr. The White Elephant Hotel, em Palm Beach | Paulo Basso Jr. × The White Elephant Hotel, em Palm Beach | Paulo Basso Jr. The White Elephant Hotel, em Palm Beach | Paulo Basso Jr. × The White Elephant Hotel, em Palm Beach | Paulo Basso Jr. The White Elephant Hotel, em Palm Beach | Paulo Basso Jr. ×

O The White Elephant é uma excelente opção de hotel em Palm Beach. Além de todos os mimos descritos acima, o empreendimento prima pelos detalhes. As cortinas e luzes podem ser controladas de maneira eletrônica, o espelho de maquiagem no banheiro é enorme, há protetor solar gratuito para quem for à piscina, queijos e vinho são ofertados no meio da tarde e por aí vai.

Tudo isso faz dele um dos hotéis com melhor atendimento na região. E olha que a concorrência é alta. As diárias por lá partem de US$ 480.

—

Palm Beach Historic Inn

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Palm Beach Historic Inn (@palmbeachhistoricinn)

Para quem procura uma opção mais barata, o Palm Beach Historic Inn pode ser uma boa pedida. Trata-se de uma pousada histórica a quatro minutos a pé da praia e das lojas de luxo da Worth Avenue. As diárias começam em US$ 215.

—

