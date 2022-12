Grávida, Viih Tube se irrita com críticas após deixar calcinha à mostra: - Não vai prejudicar minha filha

01/12/2022 | 18:10



Ela habla mesmo! Viih Tube polemizou na internet e dividiu opiniões nesta quinta-feira, dia 1º. Grávida de sua primeira filha com Eliezer, Lua, a ex-BBB usou seu Instagram para demonstrar sua revolta com críticas sobre seus looks durante a gravidez.

Recentemente, o modelito da youtuber para assistir o primeiro jogo do Brasil foi alvo de comentários maldosos por deixar a calcinha da loira à mostra. Ela, em seus Stories, desabafou sobre tais falas:

- Pelo fato de eu estar grávida e com a barriga maior disseram: Nossa, tá horrível, tá ridículo, isso é muito vulgar, você não pode usar isso. Essa coisa de falar o que a grávida pode ou não pode me irrita muito. Porque a grávida pode o que ela quiser, ela não deixa de ser mulher. Claro que ela não pode fazer nada que prejudique o bebê. Mas usar a calcinha para fora não vai prejudicar minha filha. Essas coisas me deixam pior do que deixavam antes.

Ela também confessou estar mais sensível a tudo ao seu redor por conta da gravidez:

- Parece que eu voltei para 2015, quando vivi o meu primeiro cancelamento. É chocante como a sensibilidade da gravidez mexe com a gente. Principalmente quando falam do Eli ou de algo envolvendo o relacionamento. Antes de engravidar eu não ligava mais para isso. Podiam falar o que fosse de mim, da minha vida, da minha família... Você vai ficando calejada com o tempo. Agora parece que tudo voltou à estaca zero. Fiquei muito mais sensível. Mexe comigo. Tudo isso tem me deixado bem mais emotiva. Minha terapeuta me aguenta em dobro agora. O Eli também me ajuda muito nessa parte.