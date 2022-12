Rafa Kalimann revela que passou mal na ida para Qatar

01/12/2022 | 18:10



Rafa Kalimann está no Qatar para acompanhar de pertinho a Copa do Mundo 2022, contudo, não teve a melhor experiência no trajeto para chegar lá. Nos Stories, a ex-BBB contou que passou mal no avião.

- Já estou em Doha, mas, como eu já cheguei ao hotel tomando banho porque tenho que entrar no curso agora, não vou conseguir nem conhecer o lugar. A gente vai fazer de conta que cheguei amanhã. Aí amanhã eu acordo, aí vai estar de madrugada... Pode ser? Vou falar uma parada para vocês: eu saí de casa passando muito mal, muito mal. Cheguei ao aeroporto e... Cadê minha bolsa? Aí chama o aplicativo para buscar a bolsa. Além de passar mal, passei o voo inteiro trabalhando [...], afinal de contas, estarei aqui a trabalho.

A influenciadora ainda mostrou que está fazendo um curso de comunicação mesmo viajando.

Pensei que ia ter 20 minutos para um rolêzinho (em Doha), só para me habituar, mas não.