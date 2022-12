Brasileira é escolhida pela FIA para integrar academia de pilotos da Ferrari

01/12/2022 | 17:36



A brasileira Aurelia Nobels, de 15 anos, foi escolhida pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para ingressar na academia de pilotos da Ferrari. Aurelia foi a vencedora do "Girls on Track - Rising Stars", programa elaborado pela entidade para fomentar a participação feminina no automobilismo.

Aurelia é a única mulher no grid da Fórmula 4 brasileira e dá um grande passo na busca por notoriedade no cenário internacional para futuramente chegar à categoria máxima, sonhada por todos os pilotos, a Fórmula 1.

"Estou muito feliz, porque me preparei muito para conquistar essa vaga. Ser parte da academia de pilotos da Ferrari sempre foi um sonho. Espero poder inspirar mais garotas a entenderem que elas podem estar no automobilismo, ou onde elas quiserem", comemorou a brasileira após o anúncio do resultado.

"Meu objetivo é chegar na Fórmula 1. Sei que muito está sendo feito para que as mulheres tenham mais espaço no esporte e quero fazer minha parte para que isso aconteça também. Sou a única mulher no grid da Fórmula 4 Brasil e espero que o fato de eu estar no grid possa encorajar outras mulheres a entrarem na próxima temporada", ressalta.

Filha de belgas e nascida em Boston, nos Estados Unidos, Aurelia Nobels se mudou para o Brasil quando tinha três anos. Sua paixão pela velocidade floresceu aos 10, época em que começou a se dedicar ao automobilismo.

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, parabenizou a brasileira pelo feito e disse que a entidade tem como objetivo aumentar a participação feminina na modalidade. "O fato de jovens talentos femininos ao redor do mundo estarem sendo reconhecidos e apoiados é um sinal muito positivo. A FIA está na vanguarda da mudança quando se trata de diversidade, e iniciativas como Girls on Track - Rising Stars são uma parte importante de nossa meta de aumentar significativamente a participação no esporte a motor nos próximos anos", afirmou.

"Aurelia se destacou desde o começo pela forma como geriu as várias etapas do programa, confirmando ao volante as competências que já tinha demonstrado ao longo dos testes físicos. Ela venceu três adversárias muito competentes, conhecendo imediatamente o carro de Fórmula 4, uma categoria chave para um piloto iniciante. Aqui na Ferrari Driver Academy, estamos prontos para apoiá-la e garantir que esteja bem preparada, que é um teste único para os jovens mais promissores", valorizou Marco Matassa, diretor da academia de pilotos da escuderia de Maranello.

Após passar por testes na pista de Paul Ricard, na França, foram selecionadas as quatro melhores candidatas do concurso. Mais tarde, elas tiveram diversas atividades no circuito de Fiorano, na Itália. Nesta etapa, as pilotos realizaram testes relacionados a habilidades físicas e psicológicas. Elas também completaram um fim de semana típico de Grande Prêmio, com treinos livres, qualificatório e uma corrida em um carro de Fórmula 4.

Em 2022, Aurelia Nobels pilotou na Fórmula 4 na Espanha e na Dinamarca, além da categoria brasileira. Na Espanha, participou de três provas, tendo 23º lugar como a melhor colocação. No torneio dinamarquês, se destacou conseguindo um sétimo e um oitavo lugares nas três etapas que disputou. Na F-4 brasileira, ocupa a 16ª posição, restando três corridas a serem disputadas no fim de semana entre 9 e 11 de dezembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.