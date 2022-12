Após passar férias no Japão, Anitta dá entrada em hospital de São Paulo

01/12/2022 | 17:11



Após passar férias no Japão, a cantora Anitta desembarcou em São Paulo e deu entrada no ambulatório do Hospital Albert Einstein. As informações são do colunista Lucas Pasin.

Sem dar maiores detalhes do estado de saúde da cantora e sem revelar o motivo da entrada, Anitta teve a sua ida ao local como o primeiro compromisso desta quinta-feira, dia 1º. No Twitter, ela tranquilizou os fãs e afirmou que está tudo bem.

Está tudo bem, gente... tudo certo, escreveu.

Anitta surpreende fãs

Na última quarta-feira, dia 30, a cantora surpreendeu os seus fãs com o lançamento surpresa de um EP inteiro em português.

Surpresa! Um EP inteirinho em português pra vocês curtirem muito disponível AGORA em TODAS AS PLATAFORMAS de surpresa pra você.