CNN Brasil realiza demissão em massa e fecha redação no Rio

01/12/2022 | 16:59



A CNN Brasil realizou demissões em massa na manhã desta quinta-feira, 1º. Em comunicado enviado aos colaboradores, a emissora lamentou a decisão e anunciou o encerramento das atividades da filial no Rio de Janeiro. Sidney Rezende e Marcela Rahal estavam entre os demitidos da empresa.

O apresentador Rezende estava na CNN Brasil desde julho de 2020 no comando do Visão CNN e como âncora na CNN Rádio. Ele publicou uma homenagem no Instagram sobre o período no qual trabalhou na emissora.

"Hora de dizer 'até breve'. Hoje é meu último dia de trabalho na CNN Brasil. Gostaria de agradecer, do fundo do coração, a oportunidade que me foi dada pela direção da emissora de integrar esta equipe tão competente", escreveu.

Ele também agradeceu a parceria com os profissionais do canal de televisão. "Aos colegas que me acolheram com tanto carinho, eu gostaria que soubessem que guardo de cada um algo bom que eu possa lembrar no futuro. Aos amigos da CNN Rádio fiquem ligados. Quando encontrarem um coração pulsando na beira do rio é o meu por vocês", completou.

Antes da CNN, Rezende trabalhou como apresentador da GloboNews por 19 anos. Ele também teve passagens pela rádio CBN, rádio Panorama FM e foi colunista de política no jornal O Dia.

Demissão em massa

Boatos de que Leandro Karnal fora desligado da CNN Brasil são falsos, afirma assessoria da emissora ao Estadão. O apresentador teve seu programa, Universo Karnal, renovado para 2023.

Marcela Rahal, do Live CNN Brasil, confirmou ao Estadão que fora demitida do canal de televisão. Contudo, preferiu não comentar mais detalhes do desligamento.

A reportagem também tentou contato com Monalisa Perrone e Gloria Vanique para confirmar as demissões, mas não obteve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue aberto para manifestação.

Leia o comunicado interno enviado aos funcionários da CNN Brasil:

"Prezados Colaboradores,

A CNN Brasil informa que realiza, nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro, a reestruturação de suas operações, com dois objetivos principais: fortalecer o DNA do canal, focado em Hard News, e readequar custos, ajustando a empresa ao cenário econômico do país, criando as condições para atingir o equilíbrio financeiro (Breakeven) em 2023 e crescer.

Em linha com a estratégia de fortalecimento do jornalismo, a coordenação da cobertura será concentrada em São Paulo e Brasília, duas praças que ganham relevância dado o contexto político e econômico nacional. Em decorrência dessa nova lógica, a newsroom do Rio de Janeiro será desativada, sem prejuízo à cobertura. As mudanças incluem a readequação de programas, assim como da grade. O selo CNN Soft será remodelado para 2023.

Aos colegas que deixam a empresa, manifestamos o nosso profundo respeito e gratidão. A dedicação e o trabalho de cada um foram fundamentais para a construção e consolidação da CNN Brasil.

Decisões como essas exigem coragem, determinação e visão de futuro. As mudanças irão adequar a empresa ao novo cenário da indústria de mídia e abrirão espaço aos investimentos necessários para seguir entregando o jornalismo independente, relevante e de alta qualidade, marca registrada da CNN. Este é o nosso compromisso com todos os colaboradores, com o mercado e com os milhões de brasileiros que confiam na CNN Brasil para tomar as melhores decisões."