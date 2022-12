Polícia Militar recupera veículo de prestador de serviço do Mercado Livre que havia sido roubado

Da Redação



A Polícia Militar de São Paulo recuperou nessa terça-feira (01) um veículo que pertencia a um prestador de serviço do Mercado Livre e foi roubado por dois indivíduos em São Bernardo. O crime ocorreu na rua Canários, no Jardim João de Barro, e o flagrante foi feito a 600 metros, na Rua Colméias, após denúncia anônima. O modelo é um fiat/fiorino. Ao todo, as mercadorias que estavam no interior do carro somam cerca de R$ 3.000.

Os dois homens suspeitos foram levados ao 8º Distrito Policial da cidade e reconhecidos através de fotografias pela vítima, que passa bem e teve os materiais recuperados. Uma mulher também está sendo investigada pelo caso.