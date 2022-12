Técnico da Ponte Preta, Hélio dos Anjos recebe sondagens de futebol árabe

01/12/2022 | 14:55



Atual treinador da Ponte Preta, Hélio dos Anjos recebeu sondagens do futebol do Oriente Médio. O clube que fez contatos com o treinador é o Al Khaleej, da Arábia Saudita.

Os agentes do técnico confirmaram que houve o contato, mas não quiseram entrar em detalhes. Segundo o estafe de Hélio dos Anjos, tudo isso está sendo avaliado e nos próximos dias ele terá uma definição.

O time árabe não faz uma boa campanha na competição local e avalia trocar o técnico português Pedro Emanuel. Hélio dos Anjos é visto como uma boa solução, uma vez que ele tem um bom relacionamento por lá. O brasileiro já dirigiu a seleção árabe em 2007 e tem passagens por outros dois clubes: Al Qadsiah e Al Faisaly FC, ambos em 2017.

Hélio dos Anjos dirigiu a Ponte Preta em 39 jogos, com 11 vitórias, 14 empates e 14 derrotas (40,17% de aproveitamento). "Tenho uma meta que é disputar a Série A2 (do Campeonato Paulista) com a Ponte e ser campeão", disse o treinador ao acertar a renovação com o clube.

O técnico chegou ao clube na reta final do Campeonato Paulista deste ano. No entanto, apesar da sua maneira vibrante de trabalhar não conseguiu evitar a queda para a Série A2 após 22 anos. Mas, na Série B, depois de receber alguns reforços, o técnico conduziu a equipe à permanência e chegou até sonhar com o acesso durante um período da competição. O time campineiro terminou a Série B na 12ª colocação, com 49 pontos.

Pela Série A2 do Campeonato Paulista, a Ponte Preta estreia no dia 15 de janeiro, contra o Velo Clube em Rio Claro.