10 tendências tecnológicas para as empresas em 2023

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



01/12/2022 | 14:55



Nos últimos anos, as inovações tecnológicas têm proporcionado uma verdadeira revolução, que entregaram uma melhor eficiência, otimização e até mesmo aceleraram ainda mais a transformação digital nas organizações. Para dar continuidade a esse processo, ou até mesmo incentivar o desenvolvimento de novidades, as empresas precisam estar atentas às principais tendências no segmento daqui para frente. Por isso, Ruy Rede, especialista em inovação tecnológica e CEO da BTTECH, destaca 10 tendências tecnológicas que as marcas devem ficar atentas em 2023.

1. Uso do metaverso

Um assunto que não deve ser esquecido como tendência tecnológica é o metaverso. Um estudo da Gartner prevê que mais de 40% das grandes instituições em todo o mundo usarão uma combinação de Web3, nuvem, realidade aumentada e gêmeos digitais em projetos baseados em metaversos para aumento de receita.

“O assunto já está em pauta nos ecossistemas de inovação e também nas organizações e é uma das principais tendências. Esse tema terá um papel relevante na integração das pessoas e irá propiciar situações favoráveis ao desenvolvimento tecnológico”, ressalta Ruy.

2. Maior aplicação do 5G

Muito além dos smartphones, a quinta geração da internet oferece ultravelocidade na transmissão de dados, novas aplicações e uma transformação na tecnologia. Segundo Ruy, a aplicação do 5G vai aumentar exponencialmente em 2023, diante da sua consolidação após a chegada de fato ao País. “As empresas precisam estar de olho nessa tendência porque irá impactar no dia a dia das companhias”, alerta.

3. ESG e Net Zero

Os conceitos de ESG (sigla em inglês para Meio Ambiente, Social e Governança) e Net Zero (traduzido para Zero emissões de carbono) deverão estar na pauta das empresas. “Não é simplesmente por tendência, mas porque trará benefícios reais para os investidores. A consciência ambiental passa a ser bom negócio”, avalia o especialista.

Com isso, as organizações deverão investir mais em soluções inovadoras projetadas para atender a demanda ESG e a redução de emissão para cumprir as metas. Dessa forma, as instituições precisam de novos processos que aumente a eficiência energética e dos materiais de serviços de tecnologia.

4. Uso de Superapps

Outra grande tendência para o próximo ano será o uso mais frequente dos Superapps, que combinam recursos de aplicativo, plataforma e ecossistema em um único software. Ele fornece um ambiente ideal para terceiros desenvolverem e publicarem seus miniaplicativos, além do seu próprio conjunto de funcionalidades.

“Esses ambientes serão os locais em que conseguiremos integrar praticamente toda a nossa vida digital”, avalia o CEO da BTTECH. O levantamento da Gartner destaca que mais de 50% da população global serão usuários ativos diários de vários Superapps até 2027.

5. Tokens vão ganhar mais espaço

Outra tendência tecnológica que deve se destacar em 2023 é o fato dos tokens substituírem o controle de ativos. Também conhecido como tokenização, esse processo “transforma” os dados reais em outros equivalentes de forma digital e segura, sempre protegidos por uma chave de criptografia. Isso pode ser feito com bens, ativos e até moedas correntes, sem que sejam alterados virtualmente.

“Os tokens vão acelerar ainda mais as transações financeiras e de transferência de bens”, antecipa o especialista. O processo de tokenização também vai permitir a redução dos custos voltados para a emissão de títulos e a captação de recursos.

6. Criptografia como ferramenta de cibersegurança

Apesar de seu papel relevante no novo modelo financeiro, a criptografia também ganha espaço como uma ferramenta a ser usada nas práticas de cibersegurança. “Ela será cada vez mais aperfeiçoada para esse tipo de aplicação, inclusive em 2023”, ressalta Ruy.

O objetivo dessa aplicação é transformar dados e mensagens a ponto de serem difíceis de decifrar em um possível ataque de hackers. Por meio dela, algoritmos são usados para geração de chaves criptográficas, assinaturas digitais e de verificações para proteger a privacidade dos dados e até transações financeiras das empresas.

7. Soluções de privacidade

Outro assunto cada vez mais em pauta é o desenvolvimento de soluções para administração de privacidade. De acordo com o especialista, a franca evolução das bases de dados das empresas e do governo nos últimos anos tem proporcionado uma expansão de iniciativas do gênero. O tema ganhou mais corpo inclusive diante da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), já que as corporações precisam se adequar à nova legislação e garantir a segurança de suas informações.

8. IA mais adaptável

Para o CEO da BTTECH, a Inteligência Artificial (IA) se tornará cada vez mais adaptável. Por esse motivo, poderá se tornar uma aliada com maior importância das empresas, principalmente na tomada de decisões e nos processos produtivos. “As máquinas aprenderão além do conhecimento inserido como base e poderão trazer novas perspectivas e soluções para o ser humano. Isso contribui muito em escolhas e em definições”, ressalta Ruy.

9. Avanço na saúde

Para Ruy, a saúde é uma área que as empresas precisam ficar de olho em 2023. O motivo, segundo ele, é porque o setor terá uma evolução bem significativa em termos tecnológicos. Entre os temas que vão entrar como tendências tecnológicas dentro do segmento, está o desenvolvimento de medicamentos por meio de testes virtuais. “Na verdade, isso não acontecerá pelo bem da humanidade, mas devido ao custo das doenças para o Poder Público.”

10. Mais cidades inteligentes

O especialista também aponta que o conceito de cidades inteligentes deverá se expandir em mais municípios do País, com objetivo de ficarem bastante eficientes. Para isso, utilizam a tecnologia de forma estratégica para melhorar a infraestrutura, otimizar a mobilidade urbana, criar soluções sustentáveis e outras melhorias conforme a demanda dos moradores. “É necessário ficar atento e pronto para se adaptar a essas inovações. Essa lista é bem longa, mas pode crescer a cada dia com o avanço da tecnologia”, conclui Ruy.