Jeep Compass e Ford Ecosport são os SUVs mais buscados pelos brasileiros

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



01/12/2022 | 13:55



Pesquisa inédita da Webmotors revela os modelos de SUVs mais buscados pelos brasileiros. Quando o assunto são os utilitários esportivos zero quilômetro, a Jeep se destaca ao ocupar três posições no top 10. Entre elas, a primeira com o Jeep Compass. Já na categoria seminovos, o Ford Ecosport surge no lugar mais alto do ranking. O levantamento contemplou o período de janeiro a outubro de 2022 dentro da plataforma.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Modelos SUVs 0Km mais buscados no Brasil



Jeep Compass Fiat Pulse Hyundai Creta Jeep Renegade Volkswagen Nivus Jeep Commander Toyota Corolla Cross Volkswagen T-Cross Chevrolet Tracker Honda HR-V

Modelos SUVs usados mais buscados no Brasil

Ford Ecosport Jeep Compass Honda HR-V Jeep Renegade Renault Duster Toyota Hilux Sw4 Chevrolet Tracker BMW X1 Hyundai Tucson Hyundai Creta