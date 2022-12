Professor Tomaz. Perpetuado na Vila São José... ...ele mostra suas criações... ...e fala com carinho da família.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/12/2022 | 00:06



Eu dedico...

Texto: Tomaz Miranda Queiroz

Casado com Ivete Passos Queiroz, tivemos quatro filhos: Tomaz Jr, Itamara, Ana Cássia e Márcio César, com nove netos: Victor, Rafael, Filipi, Gabriel, Breno, Larissa, Laura, Bruna e Mirella. Meu genro Roberto, noras Sandra e Mayumi.

Em 2012 fiquei viúvo.

Dedico essa publicação no Diário do Grande ABC aos filhos, netos, genro, noras, para minha comadre Rosa Maria Pereira Passos e a todos que admiram o meu trabalho.

NOTA DA MEMÓRIA

Professor Tomaz permanecerá conosco nesta página “Memória”. A cada momento, a cada celebração, suas criações serão mostradas. Quem sabe o conjunto da obra de mestre Tomaz possa vir, um dia, a ser exposto na Pinacoteca Municipal de São Bernardo. Quem sabe?

PARA SEMPRE. Uma sala para o mestre, o retrato dos netos Larissa e Victor, um quadro da série Natureza e outro da série egípcia: Tomaz Miranda Queiroz merece uma exposição pública

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 2 de dezembro de 1992 – ano 34, edição 8246

MANCHETE – Comércio do Grande ABC negocia para abrir aos domingos no Natal.

CULTURA & LAZER – José de Filippi Junior, quer usar cultura para mudar imagem de Diadema.

Em entrevista ao jornalista Marcelo Mazuras, declarou o prefeito eleito: “Houve um certo bairrismo por parte do Zé Augusto (prefeito em final de mandato), já que ele é nordestino. Fiquei careca de assistir teatro de mamulengos”.

SINDICALISMO – O professor Antônio de Almeida lançava o livro “Movimentos Socias e História Popular: Santo André nos anos 70 e 80” (Ed. Marco Zero).

ESPORTES – Zé Roberto Guimarães deixa a equipe da Colgate/São Caetano para ser exclusivo da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino.

DIÁRIO DA COPA

Sérgio Paz, do Memofut.

Diretamente do Catar.

Ele e sua bicicleta.

KATARA 2. Um telão na vila histórica no Norte de Doha

VIAGEM NO TEMPO

Gustavo Longhi.

Lembranças de todas as Copas.

1974. Mesmo com Jairzinho, Ademir da Guia e Rivellino, o Brasil ficou em quarto lugar. E deu Alemanha, campeã...

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Araçatuba, Avaí e Presidente Alves.

Pelo Brasil: Alto Alegre, Boa Vista do Buricá e Nova Hartz (RS), Aroeiras e Uiraúna (PB), Francisco Ayres e Regeneração (PI); Ipiaú (BA), Olho d’Água das Flores e Paulo Jacinto (AL) e Santa Rita (MA).

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Dia 3, o início das festividades natalinas em Santo André nos Parques Celso Daniel e Central, e no Paço Municipal; dia 4, o Dia do Publicitário. Que saudades! Obrigado, Diário do Grande ABC.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, 7h.

HOJE

Dia Internacional da Abolição da Escravatura

Dia Pan-americano da Saúde

Dia Nacional das Relações Públicas

Dia da Astronomia (comemorado no Brasil)

Dia do Samba

SANTOS DO DIA

Bibiana. Viveu no século IV em Roma. Padroeira da cidade paulista de Martinópolis.

Ita Ford, Maura Clarke, Dorothy Kazel e Jean Donavan, missionários americanos assassinados em El Salvador em 1980.

Silvério. Papa.

EM 2 DE DEZEMBRO DE...

1902 – Lançado, em São Paulo, o Le Journal Française du Brasil; como redator-chefe, Charles Maillet.

1922 - Fundado o clube Flor do Mar, de São Caetano.

1937 – Decreto nº 37, assinado pelo presidente Getúlio Varas, extingue todos os partidos políticos.