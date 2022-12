Professor Tomaz. O designer da Volks... ...ingressa no magistério... ...e a Vila São José ganha um artista.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



01/12/2022 | 13:30



De repente surge o nome do professor Tomaz, talento à toda prova. Ontem “Memória” mostrou o profissional da grande multinacional de automóveis, hoje ele revela, em poucas linhas, a sua experiência numa escola pública da Vila São José, vizinha à Volkswagen, um bairro formado por imensa massa trabalhadora.

Queria continuar...

Texto: Tomaz Miranda Queiroz

Em 2003 prestei concurso público no Estado de São Paulo e no ano seguinte, 2004, ingressei no magistério como professor de arte.

Na Escola Brazilia Tondi de Lima, além do programa do governo, eu adicionava técnicas diferenciadas.

Por motivos de saúde, aposentei-me em 2019. A minha intenção era continuar lecionando.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 - Divulgação: Itamara Passos Queiroz

CRIAÇÕES. Professor Tomaz e sua versão para a Pietà de Michelangelo e a charge com a veia futebolística do nosso personagem

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 1º de dezembro de 1992 – ano 34, edição 8245

MANCHETE – Grupo leva 4 bilhões de cruzeiros de carro-forte em Santo André.

MAUÁ – O prefeito eleito de Mauá, José Carlos Grecco, anuncia a criação da Secretaria da Criança e do Bem-Estar Social.

RIBEIRÃO PIRES – O prefeito eleito de Ribeirão Pires, Valdírio Prisco, anuncia o nome de Neuza Aparecida Ortiz como a futura secretário de Saúde, Higiene e Promoção Social.

FUTEBOL – Domingo, em Sorocaba, São Caetano 2, São Bento 1. O futuro Azulão passava a depender de mais um ponto, em duas partidas, para conquistar o acesso à Série Amarela da Primeira Divisão.

VÔLEI FEMININO – A Colgate/São Caetano chegava invicta ao bicampeonato da Copa Brasil, ao vencer Blue Life/Nossa Caixa por 3 a 0 em Belo Horizonte.

Três bicampeãs: Fofão, Fátima e Ana Moser, com José Roberto Guimarães de técnico.

DIÁRIO DA COPA

Sérgio Paz, do Memofut.

Diretamente do Catar.

Ele e sua bicicleta.

Crédito da foto 3 – Sergio Miranda Paz

KATARA. Vila histórica e sua praia, na região Norte de Doha

VIAGEM NO TEMPO

Gustavo Longhi.

Lembranças de todas as Copas.

1970. Brasil tri no México, na Copa de Pelé e da Patada Atômica de Rivellino...

HOJE

Dia Internacional da Luta contra a Aids

Brasil celebra o Dia do Casal

Dia do Numismata

SANTOS DO DIA

Elói ou Elígio. Francês (588-659): “Nós fazemos um sacrifício pela propagação da fé”.

Edmundo Campion e companheiros

Naum

Bem-Aventurada Maria Clementina Anuarite

Bv. Charles de Foucauld

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Boa Ventura, Esperança e Sapé (PB), Careiro da Várzea (AM), Esperança (PB), Guaraci e Nossa Senhora das Graças (PR), Itiquira (MT) e Tanque d’Arca (AL).

EM 1º DE DEZEMBRO DE...

1902 – Companhia City de Santos realizava obras na cabeceira do Ribeirão dos Pilões, na divisa com São Bernardo.

Da Agência Navas: Roma, 30. Foi inaugurada em Florença a escola superior de Geografia.

1972 – Inaugurada a 2ª Feira Industrial de Diadema.

1977 – Com a matéria “São Bernardo, o contraste do desenvolvimento”, equipe do Diário conquista o Prêmio São Bernardo de Jornalismo. Os premiados: Alzira Rodrigues, Iara Heger, Edson Motta e este repórter.