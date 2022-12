Obituário - 2 de dezembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/12/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Martha de Souza Montagner, 94. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Ézio de Lima, 91. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Adair Camillo Ramalho, 87. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nolon Alves de Toledo, 87. Natural da Babilônia (MG). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Davinha Pereira da Silva, 84. Natural da União dos Palmares (AL). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adélia Quirino Basso, 83. Natural de Arcos (MG). Residia no Centro de Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Carmo Retuci, 82. Natural de Quintana (SP). Residia no Conjunto Residencial Planeta, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alfredo Leite Cavalcanti, 79. Natural Buique (PE). Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sandoval Ribeiro, 78. Natural de Campos (RJ). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Esmigue Gonzales, 77. Natural de Santa Adélia (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto da Costa Garcia, 76. Natural de Andradina (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em santo André. Dia 26. Jardim da Colina.

Vicente Martins Vieira, 76. Natural de Silvianópolis (MG). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Domingos Rossato, 74. Natural de Itápolis (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Rosa das Mercês, 73. Natural de Jacobina (BA). Residia no Jardim Anália Franco, em São Paulo, Capital. Dia 26, em Santo André. Cemitério do Carmo, na Capital.

Luiz Alves dos Santos, 72. Natural de Penápolis (SP). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marco Aurélio Ferreira Lopes, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria de Fátima Umbelino da Silva, 63. Natural de Afogados da Ingazeira (PE). Residia no Jardim Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Gomes de Oliveira, 63. Natural de Governador Valadares (MG). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 26. Jardim da Colina.

Cristianeide Ferreira da Silva, 51. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Comerciante. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jair Lira de Lima, 49. Natural de Cianorte (PR). Residia no Centreville, em Santo André. Ajudante geral. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Antero José de Paula, 99. Natural de Palma (MG). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério Municipal de Palma.

Alceu Sanzoni Nagliatti, 84. Natural de Cravinhos (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Manuel Afonso Nogueira da Mota, 83. Natural de Portugal. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério da Paulicéia.

Tomaz Aquino de Vasconcelos, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Luzia Dias, 80. Natural de Bebedouro (SP). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Antonio Cupertino Bispo, 79. Natural de Conceição do Coité (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério da Paulicéia.

José Rodrigues da Costa, 76. Natural de Bueno Brandão (MG). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Clarice Alterani Darcie, 75. Natural de Sertãozinho (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

José Ducle Trindade Viana, 72. Natural de Cícero Dantas (BA). Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

João Natalício da Silva, 72. Natural de Tupã (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Leida Heto, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila São Pedro. Dia 26, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Edilson Cruz de Santana, 67. Natural de Nova Soure (BA). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista (SP).

Ibrahim Chaban, 60. Natural de São Francisco do Sul (SC). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Islâmico de Guarulhos (SP).

Edilson Marcos dos Santos, 55. Natural de Palmares (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Caroline dos Reis Muniz, 30. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Izabel Nunes Menão, 94. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 26, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Izaura Galiego dos Reis, 91. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 16. Crematório Vila Alpina.

Henriqueta Beires, 84. Natural de São Pedro (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 26, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

DIADEMA

Amaro Francisco Alves, 92. Natural de Monteiro (PB). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 26, em São Bernardo. Vale da Paz.

José Barros da Silva, 81. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no bairro Eldorado. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Sebastião José da Silva, 71. Natural de Cupira (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria dos Reis Claudino, 65. Natural de São Caetano. Residia na Vila Mira, em São Paulo, Capital. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Jesus Rodrigues de Paula, 69. Natural de Ubá (MG). Residia no Jardim Guanabara, em Ribeirão Pires. Dia 26, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Isaura Ivone Rodrigues, 87. Natural de Bocaina (SP). Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.

Claudemir Neres Santana, 48. Natural de Maringá (PR). Residia no bairro Soma, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.