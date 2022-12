No ar em Poliana Moça, Sophia Valverde anuncia fim do seu contrato com o SBT: A vida de artista é assim

01/12/2022 | 13:10



Após quase dez anos no SBT, a atriz Sophia Valverde, que está no ar em Poliana Moça, anunciou sua saída da emissora nas redes sociais. A artista postou um carrossel de fotos dos seus momentos e fez um texto agradecendo todos que passaram por sua vida neste tempo.

Hoje meu contrato se encerra com o SBT. O SBT foi onde iniciei minha carreira de atriz. Gratidão também a todos da produção (foram tantos), câmeras, equipe de iluminação, contra regras, equipe de som, iluminação, preparadores de elenco, Rosinha e suas assistentes, gratidão pela Helena (por fazer tantos tours comigo pro sbt e por ter me acompanhado em tantas gravações de outros programas da casa) e sua equipe, pessoal da equipe de música, da equipe de coreografia, figurinistas, equipe de cabelo e maquiagem, pessoal da costura, da água, motoristas, seguranças do sbt, pessoal da praça de alimentação, da conti, aos meus colegas de elenco de todas novelas.

Sophia também elogiou os seus amigos e já lamentou a saudade:

Pensa num pessoal maravilhoso e que tinha prazer em estar junto, trabalhar junto e rir muito de tantas coisas? em especial ao Pedra que sempre me contava histórias da vida dele kkkkk! Como vou sentir saudade de tudo isso.

E, continuou:

Mas a vida de artista é assim: um dia você está em uma produção e num outro você está em outra. Vive vários personagens durante a carreira. Sou muito grata porque sei que até aqui foi DEUS quem cuidou de mim e que me direcionou de uma forma tão linda. E coloco nas mãos Dele o meu futuro, acreditando que Ele colocará no meu caminho apenas aquilo que será bom pra mim e pra minha família.

No final, a atriz novamente agradeceu e relembrou os seus trabalhos na emissora:

Obrigada a todos que assistem a novela e que dia a dia me mandam mensagens queridas e cheia de amor. Amo vocês e obrigada por estarem ao meu lado sempre me apoiando. O fim de um contrato não é o fim de novas possibilidades. Mas o início de novas experiências e realizações. Esse ciclo que se encerra hoje não me impede de voltar, porque sei que as portas estarão abertas. As memórias boas e felizes serão eternas. Gratidão SBT, sempre. 2013 - Maria de Chiquititas / 2015 - Doris em Cúmplices de Um Resgate / 2017 - Poliana em As Aventuras de Poliana / 2021 - Poliana em Poliana Moça.