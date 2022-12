Turismo hoje

Rodermil Pizzo



A famosa black fraude, ops, black friday, passou e com ela a esperança de uma viagem pela metade do valor caiu por terra.

Este milagre, como sempre, só ocorrerá se a empresa praticar a regra de dobrar o valor para depois dar o desconto, ou seja, metade do dobro, visto que é impraticável a aplicação de tamanha proporção de oferta sem que alguém pague a conta.

Em resumo, onde estamos neste momento?

O que mais se comercializa são os cruzeiros marítimos, que seguem a todo vapor para recuperar os prejuízos absurdos vividos no auge da pandemia, mantendo incluso na sua maioria os parcelamentos em até 12 vezes sem juros e, com isso, promovendo várias saídas interessantes e com custos abaixo da média que era praticada.

A hotelaria, por sua vez, triplicou o valor no período de festas, como Réveillon e Carnaval, e promove grandes descontos para o Natal e também para as férias de verão; todavia, somente nos períodos posteriores às primeiras semanas de janeiro até o fim de fevereiro.

O valor do combustível segue em uma média aceitável (digo aceitável perto do patamar que já alcançou anteriormente). Sendo assim, as viagens rodoviárias para destinos permissivos por estradas em curto espaço de tempo têm sido uma grande saída explorada pelas agências e operadoras. Ainda que os valores de destinos para hotéis fazenda estejam muito acima do esperado pelo cliente. A verdade é: estes hotéis fazendas incluem refeições, responsáveis pelo aumento em demasia do custo na hospedagem.

Os preços das passagens aéreas estavam absurdamente elevados e, pelo entendido, micando, com aviões sem grande ocupação. Sendo assim, já se encontram alguns destinos e ofertas bem interessantes para vários locais, tanto no Brasil quanto Exterior, porém nunca com metade do valor e tão pouco para as férias – esqueça essa regra.

Ressaltando, esta margem de comparação se refere unicamente a períodos pós-pandemia, já que o período pré-pandemia oferecia valores e oportunidades muito mais interessantes e com menor custo ao turista.

Um desafio é explicar ao consumidor, que lograva durante o auge da pandemia valores muito abaixo da média, por que, agora, os preços voltaram ao patamar normal.

É comum ouvir um turista dizer que durante a pandemia conseguiu comprar um bilhete aéreo, por exemplo, para Porto Alegre ao custo de R$ 300 e que agora está custando R$ 1.500.

Os valores de qualquer produto ou serviço durante a megacrise jamais voltarão a ser praticados. Quem aproveitou, ótimo; quem não aproveitou, infelizmente não aproveitará mais.

Destinos internacionais são um trabalho de garimpo. Se for pós-período de festas e férias até que se conseguem algumas boas ofertas, principalmente para os países que compõem o Mercosul.

Europa e Estados Unidos, os queridinhos dos brasileiros, ainda seguem com preços sofríveis ao bolso e aos olhos.

Tem de pesquisar muito mesmo. Quem sabe alguma oferta esteja lhe esperando para que não fique mais um ano sem ver o mar ou a cidade de sua preferência.

Hoje, o turista está praticando a seguinte conduta de consumo: quer viajar para Fortaleza, porém, se achar Serra Gaucha com ótimo preço, ele aceita. O importante é não ficar mais um ano em casa. Como diz a canção: “vou para onde o vento (preço) me levar”.

Rodermil Pizzo é doutorando em Comunicação, mestre em Hospitalidade e colunista do Diário, da BandFMBrasil e do Diário Mineiro.