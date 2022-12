Palavra do Leitor - 1° de dezembro de 2022

Da Redação



01/12/2022



Há algum tempo escrevi nessa conceituada coluna sobre o aumento inescrupuloso de seis vereadores em nossa cidade que, a reboque, trará consigo mais 48 funcionários comissionados. Na ocasião afirmei que a maior função de um funcionário comissionado era a de servir de cabo eleitoral ao seu benfeitor, sendo devidamente remunerado com dinheiro público por quatro anos. Ao que tudo indica, minha afirmação foi comprovada pelo comissionado de um vereador andreense que andou fazendo um "L" ultimamente (Política, ontem).

Vanderlei A. Retondo - Santo André

PEC ­- 1

Essa PEC destruidora quer o cheque em branco por quatro anos (Política, dia 29). Os deputados e senadores não perceberam que dar esse cheque significa um suicídio? Lula com dinheiro em mãos vai dar uma banana ao Congresso. Se ele começar seu governo com tudo que quer votado, vai precisar do Congresso para quê? Precisa desenhar?

Izabel Avallone - Capital

PEC ­- 2

Finalmente, com anuência do futuro presidente Lula, foi entregue no Senado a tal PEC do Estouro fiscal, que prevê despesas extras e fora do teto dos gastos de R$ 198 bilhões. Um exagero num momento que existe uma bomba fiscal a ser desatada de herança maldita de Jair Bolsonaro. Espero que o Congresso tenha um sopro de respeito às contas públicas, diminua bem esse valor de R$ 198 bi. Que em boa hora, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) sugere com uma PEC paralela, que seja um valor em torno de R$ 80 bilhões. Valor esse que contemplaria a continuidade do pagamento merecido dos R$ 600, às 21,5 milhões de famílias pobres inclusas no Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, e também alocar verbas cortadas por Bolsonaro, para a Farmácia Popular, Ciência e Tecnologia etc. Mesmo porque, em sã consciência não dá para ser contra manter os R$ 600, e mais R$ 150, para cada criança de 0 a 6 anos, membros destas famílias.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Violência ­- 1

''Por dia, 11 veículos são recuperados, enquanto 47 são roubados ou furtados'' (Setecidades, ontem). Se estes dados são verdadeiros entãoestá comprovada a incapacidade da nossa Polícia Militar.

Moacir e Sueli Camatta - do Facebook

Violência ­ 2

Cadê as câmeras do Detecta que fizeram um marketing excessivo de que iria inibir e recuperar os carros? Balela!

Luiz Claudio Teixeira - do Facebook

Esportes

Viajei no tempo ao ler a coluna do Flávio Ricco sobre o antigo slogan da Band, "O Canal do Esporte" (Cultura&Lazer, ontem). Quando criança, passava muito tempo assistindo às jornadas esportivas exibidas pelo canal. Hoje, infelizmente, quem gosta de esportes precisa ter dinheiro para assinar os canais a cabo. Uma pena.

José Cardoso - São Caetano