Vitoriano costura de olho na presidência

Da Redação



01/12/2022 | 12:29



Líder do governo do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), nos dois primeiros anos da gestão, o vereador Orlando Vitoriano (PT) costura sua candidatura à presidência da Câmara para o próximo biênio. Ele tenta suceder o também petista Josa Queiroz, que comandou a Casa em 2021 e 2022 e, pelo regimento interno, não pode tentar a reeleição. Vitoriano tem conversado com os demais colegas para fortalecer seu projeto e tem a seu favor dois fatores: foi o vereador mais bem votado de Diadema em 2020 e surpreendeu positivamente na eleição para deputado federal, quando alcançou 54.243 eleitores. A escolha do nome que vai chefiar o Legislativo em 2023 e 2024 está marcada para o próximo dia 22, mas ainda não se sabe se a oposição tem intenção de entrar na disputa, nem que seja para marcar território. Afinal, o bloco ainda sente os reflexos do mau desempenho na eleição deste ano, em especial pela derrota do deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), que buscava a reeleição.

Bastidores

Meio ambiente

Santo André comemora hoje o Dia do Rio Tamanduateí, com plantio de mudas de árvores em região próxima a uma das nascentes do Córrego Cassaquera, um importante afluente do rio. Autora da lei que criou a data, a vereadora Dra. Ana Veterinária (União Brasil) participa da cerimônia no bairro Jardim do Mirante. "Por vezes as pessoas não compreendem quando criamos leis como esta, do dia do rio, mas por trás da data há sempre a ideia de preservação do meio ambiente e despoluição de córregos e nascentes", disse a parlamentar. Ela destacou ainda o trabalho de conscientização que visa proporcionar melhoria para o Tamanduateí, que na língua Tupi saignifica "rio de muitas voltas".

Chamando para o jogo

Ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Santo André, Sargento Juliano passeava pelas ruas do Centro da cidade, ontem (30), e convidava moradores para participar de evento de futebol no campo do Vasco (o Vasquinho), localizado nas proximidades do Estádio Bruno Daniel. Questionado se pretende voltar à Câmara ou à vida pública, o ex-parlamentar declarou que se coloca à disposição do atual governo para "entrar em campo". Sargento Juliano foi superintendente do Serviço Funerário de Santo André até janeiro de 2021, quando o prefeito Paulo Serra (PSDB) iniciava o segundo mandato.