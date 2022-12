A idolatria e suas contradições

Rodolfo de Souza



01/12/2022 | 12:25



O ídolo de gerações no Brasil e no mundo, de repente, tem de provar que um clássico seu, produzido há décadas, de fato é composição sua. Como assim?! ­ indagam as pessoas que viveram essa época de ouro da música brasileira.

Outro ícone da música do meu país, tão grande quanto, foi agredido verbalmente por um sujeito de mentalidade miúda, incapaz de compreender a importância da arte e, sobretudo, do respeito ao próximo. É notório que o agressor também tem seus ídolos, apesar de que seu espírito, afinado com a ignorância, tende a idolatrar pessoas que também não têm lá muito apreço pela cultura. Por isso, aplaude os entusiastas de tudo o que é de mau gosto, pessoas que pregam o ódio com a desculpa de lutarem pela liberdade, uma pseudoliberdade que esconde sua condição de prisioneiros de um mundo em que não lhes é permitido voar para dimensões outras que só o amor pode oferecer. Pena que dá de gente assim! Ou será um sentimento de repulsa?

Vale lembrar que não é possível salvar o indivíduo de si mesmo. Talvez fosse necessário ter nascido meio santo para reconhecer o sujeito como carente de sabedoria e, portanto, necessitado de ajuda. O que, certamente, não é o meu caso. Mesmo porque, pessoas assim não aceitam uma palavra que sugira bom-senso, tendo em vista a sua aversão à inteligência refinada, que conduz o ser humano a atitudes sensatas. É impossível, inclusive, não relacionar um elemento desses a um cachorro, bicho que aprecia sobremaneira tudo o que cheira mal.

Assim, por que não haveria esse povo de se identificar com líderes corruptos, que estimulam a violência em todas as suas faces? A idolatria desmedida é, pois, incapaz de enxergar com olhos críticos os paços de seu ídolo, seja ele religioso, artista, desportista ou político. A isso se dá o nome de fanatismo, mofo que cobre a mente humana, distorcendo-lhe a visão ou, antes, fazendo com que olhe só numa direção.

Por isso, grandes nomes das artes têm sido hostilizados aqui e acolá. Seu trabalho, carregado de sensibilidade é visto como ofensivo pelo pensamento rude, que não o compreende, porque não é desenvolvido o suficiente para tanto. Contudo, a inteligência, por conviver no mesmo quintal dessa gente, deve fingir que não a vê ou ouve. E cabe a este último a responsabilidade de não partir para a agressão sob pena de descer ao nível daquele, o que, pela sua natureza, não seria possível. Até porque, frustra o movimento golpista a reação de quem não faz questão de revanchismo, a despeito do desalento de se saber ameaçado a todo instante.

Mas é época de copa do mundo, razão pela qual o assunto vem mudando um pouco de foco. Confesso que cheguei a torcer contra a vitória canarinho neste certame. Penso que o asco pela camisa amarela mexeu com o meu nacionalismo que sempre desejou a vitória do meu país no esporte bretão. Claro que isso mudou. Parece que resgatamos a nossa camiseta e a nossa bandeira que, aos poucos, deixa as mãos de uma ultradireita radical que só fala em golpe militar.

Nossa! Parece que, além dos meus ídolos da música brasileira de todos os tempos, voltei a gostar da nossa seleção.

Rodolfo de Souza nasceu e mora em Santo André. É professor e autor do blog cafeecronicas.com