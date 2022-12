Estacionamento do Paço de Santo André recebe Festival Multicultural de Natal

Da Redação



O estacionamento do Paço Municipal de Santo André recebe no próximo domingo (4), a partir das 10h, a edição de Natal do Festival Multicultural. A atividade, organizada pelo projeto Santo André de Múltiplos Tons, da Secretaria de Cultura, terá a participação de empreendedores do setor da economia criativa da cidade e região. Haverá ainda atrações culturais e atividades recreativas do projeto Domingo no Paço, das 10h às 17h. E o público terá também à disposição os serviços da Biblioteca Nair Lacerda, no projeto Domingo é Dia de Biblioteca, das 10h às 16h. Indicação: livre. Atividades gratuitas.

Quem passar pelo estacionamento do Paço Municipal no domingo durante a Festival Multicultural poderá conferir os produtos oferecidos pelos empreendedores da área de artesanato, gastronomia gourmet, moda, produtos naturais e food trucks, entre outras.

E a programação cultural terá atrações para todos os gostos. A Cia. Mapinguary apresentará o musical infantil “Sobre Bichos e Monstros”, às 10h. Às 11h15 o Grupo Experimental Sapateia fará apresentação de espetáculo de dança e sapateado. Em seguida, às 12h15, o ritmo do forró do Trio Beijo de Moça animará o festival.

Na parte da tarde haverá apresentações de dança do ventre com Lare Tymeska, às 13h30, do Bebê do Góes e o Samba do Pedrinho, às 14h30, e de Pedro Redó, com repertório de MPB, às 15h45. E para encerrar a programação, se apresentarão a banda Subviventes (rock), às 16h45, e a Royal Reggae Band, às 18h45.

Lazer – No domingo, das 10h às 17h, o público terá à disposição ainda o Domingo no Paço, com série de atividades recreativas acompanhadas dos agentes do Departamento de Lazer da Prefeitura. Entre as atividades, jogos, brincadeiras, mini quadras esportivas, espaço kids, triciclos e uma tenda para troca de figurinhas da Copa do Mundo.

Biblioteca – E como todo primeiro domingo de cada mês, no dia 4 a Biblioteca Nair Lacerda estará aberta ao público das 10h às 16h. Entre os serviços oferecidos estão o cadastro e empréstimo de livros, além de série de jogos e brincadeiras. O endereço da biblioteca é Praça IV Centenário, s/n, Centro.

