Comemorando três anos de união, Viviane Araújo escreve texto carinhoso para Guilherme Militão

01/12/2022 | 12:10



O amor está no ar! Viviane Araújo não escondeu o romantismo nas redes sociais ao celebrar três anos de união com Guilherme Militão. A atriz aproveitou o momento para escrever um texto carinhoso ao marido, com quem tem o pequeno Joaquim.

Três anos hoje de muito amor, cumplicidade, amizade, companheirismo e, acima de tudo, respeito! Você me faz feliz todos os dias, me faz querer ser uma pessoa cada vez melhor, começou.

E continuou:

Obrigada por tudo, minha vida. E obrigada por ter me dado uma família linda! Eu, você, Joaquim e Dom [o cachorro]. Te amo infinitamente.

O casal trocou as alianças em setembro de 2021 e, após período de fertilização in vitro, Viviane deu à luz primeiro filho.