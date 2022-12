Simone Mendes comenta relação com Simaria após fim da dupla: - Será sempre meu sol

01/12/2022 | 12:10



Além de ter revelado durante participação no podcast PodCats que não tem planos de retomar a dupla com Simaria, Simone Mendes também comentou a relação com a irmã.

- Eu quero honrar a vida da minha irmã. Nós escrevemos trinta anos de história. Se hoje estamos contando a nossa história para o Brasil inteiro, é porque ela foi responsável por construir essa história ao meu lado. Nós duas juntas construímos isso.

Apesar das polêmicas, a cantora deixou claro que elas ainda possuem um forte vínculo familiar e não estão brigadas.

- Talvez na Terra, além da minha mãe, não existe pessoa que ame mais ela nessa vida do que eu. Ninguém.

A artista ainda se declarou para Simaria:

- Não sei o que se passa no coração dela, mas continuarei honrando e amando por onde for. Você faz parte de tudo isso comigo. Como falei quando a gente se separou: Será sempre meu sol.