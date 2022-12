Hotéis em Roma – Conheça boas opções de hospedagem

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



01/12/2022 | 11:55



O viajante que pretende conhecer a capital de Itália encontra opções de hospedagem para todos os gostos e bolsos. Neste post, conheça boas opções de hotéis em Roma. Além de oferecerem acomodações completas, os empreendimentos selecionados ficam próximos dos principais pontos turísticos da cidade.

Dicas de hotéis em Roma

Os hotéis recomendados pela equipe do Rota de Férias são:

Hotel Locarno

A poucos passos da Piazza del Popolo, o Hotel Locarno tem um belíssimo terraço com vista para o centro histórico da cidade. Nos dias mais quentes, o complexo serve café da manhã no jardim.

Portrait Roma

O Portrait Roma é uma boa opção para quem não abre mão de luxo durante a viagem. Além de contar com acomodações amplas e confortáveis, o empreendimento organiza tours exclusivos para seus hóspedes.

B&B Arco Del Lauro

Ideal para viajantes que procuram um bom custo-benefício, o B&B Arco Del Lauro é simples, mas muito confortável. Ele fica em Trastevere, uma das regiões com vida noturna mais agitada da cidade.

Singer Palace Hotel

Localizado na famosa rua de compras Via del Corso, o Singer Palace Hotel oferece fácil acesso a pontos turísticos como a Fontana di Trevi, que fica a apenas 350 metros. O Panteão, por sua vez, está a cinco minutos a pé do hotel.

Sina Bernini Bristol

O Sina Bernini Bristol fica na Piazza Barberini e conquista os viajantes com seu prédio histórico que remete a 1874. O local tem um ótimo restaurante e oferece vistas incríveis para o centro histórico de Roma.

Hotel Palazzo Manfredi

Com vista para o Coliseu, o Hotel Palazzo Manfredi tem apartaments com sala de estar e cozinha compacta. O complexo fica próximo ao metrô e serve lanches e coquetéis no terraço.

Palazzo Dama

O Palazzo Dama recebe os visitantes com um jardim com limoeiros e uma bela piscina ao ar livre. Com um clima cheio de glamour, o empreendimento fica a 200 metros da Piazza del Popolo.

W Rome

Empréstimo de bicicletas, bar, academia e restaurante são algumas das atrações do W Rome. O local também tem apartamentos completos e um terraço perfeito para relaxar.

Bio Hotel Raphael

Os quartos do Bio Hotel Raphael são puro luxo, com direito revestimentos em mármore e piso parquet. No terraço, é possível ver a cidade e contemplar desde a da Basílica de São Pedro até o Panteão.

Grand Hotel Palace Rome

Em meio à Via Veneto, o Grand Hotel Palace Rome remete à década de 1920. O prédio tem um restaurante típico italiano, spa, academia e acomodações confortáveis.

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já conhece alguns hotéis em Roma, é hora de planejar um roteiro. Não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.