3 motivos para fazer uma viagem de navio

Fazer uma viagem de navio é uma das melhores formas de curtir as férias em alto estilo e sem preocupações. A temporada de cruzeiros do Brasil, por exemplo, oferece rotas que exploram cidades litorâneas do País e até destinos internacionais, como Buenos Aires, na Argentina.

Neste post, separamos três motivos para embarcar em cruzeiros inesquecíveis. As vantagens de viajar de navio variam desde as inúmeras opções de lazer até a praticidade de conhecer várias cidades no mesmo passeio.

Bons motivos para fazer uma viagem de navio

1. Infraestrutura completa

As embarcações atuais funcionam como resorts flutuantes. Além de oferecerem acomodações muito confortáveis, elas contam com piscinas, hidromassagens, bares e até cassinos.

Quem viaja em navios de empresas como a Costa Cruzeiros também pode aproveitar atrações como teatro, sala de jogos arcade, atividades para crianças pequenas, espaços para praticar esportes, spa e até lojas para fazer compras.

O grande diferencial é que a infraestrutura dos navios fica à disposição do viajante durante toda a viagem. Portanto, é possível explorar diversos destinos aproveitando tudo que a embarcação oferece e sem se preocupar em fazer e desfazer as malas a cada nova parada.

Divulgação

2. Vários destinos em uma única viagem

Ao explorar a categoria cruzeiros Brasil da Costa Cruzeiros, é possível encontrar roteiros para todos os gostos. A maioria dos percursos começa no porto de Santos, no litoral do estado de São Paulo.

Uma das grandes vantagens é que, mesmo em poucos dias de percurso, o viajante pode explorar vários lugares diferentes. Isso porque as embarcações fazem paradas ao longo do caminho e permitem que os passageiros desembarquem para conhecer as cidades.

Normalmente, a equipe do cruzeiro oferece algumas opções de tours e passeios terrestres, que podem ser comprados a bordo. Essas opções são perfeitas para quem quer curtir cada parada sem se preocupar em planejar itinerários.

Os roteiros da Costa Cruzeiros pelo Brasil passam por destinos como Santos (SP), Ilhabela (SP), Camboriú (SC), Angra dos Reis (RJ), Búzios (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Ilhéus (BA).

3. Gastronomia inesquecível

A gastronomia é outro ponto alto das viagens de navio. As embarcações da Costa Cruzeiros, por exemplo, exploram os sabores típicos da Itália e servem receitas deliciosas da gastronomia internacional.

Independentemente do navio escolhido, é possível desfrutar de refeições incríveis em vários espaços gastronômicos. Normalmente, os restaurantes servem pratos elaborados por chefs conceituados e oferecem uma ampla carta de vinhos.

Os inúmeros bares espalhados pelas embarcações também são pontos perfeitos para os fãs de gastronomia, que podem tirar um tempinho para apreciar drinques e petiscar enquanto aproveitam a viagem de navio.