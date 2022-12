Different Dimension Me: site transforma foto em desenho no estilo anime

Bianca Bellucci

Different Dimension Me é um site lançado em novembro deste ano pelo Tencent QQ, programa de mensagem instantânea mais popular da China. Por meio de inteligência artificial, ele transforma a foto de uma pessoa em um desenho no estilo anime. O recurso se tornou viral nos últimos dias, inundando as redes sociais. E se você não quiser ficar de fora, basta seguir o tutorial do 33Giga.

É importante destacar que, embora o Different Dimension Me não peça qualquer cadastro, você terá que fazer o download de uma fotografia. Como o site não explica o que faz com o conteúdo, só use caso se sinta confortável.

1. Abra o site do Different Dimension Me. Todo o conteúdo estará em chinês. Caso não conheça o idioma, você terá que se guiar pelos botões. Comece apertando o único que aparece na tela, que possui a cor laranja.

2. Clique novamente no botão laranja e acesse o melhor local para fazer download da foto que será transformada em anime.

3. Após escolher a imagem, o site demorará cerca de dois minutinhos para entregar a versão animada. Assim que ela aparecer na tela, novamente aperte o botão laranja.

4. Pronto! Sua foto em versão anime está disponível. Aperte o botão azul e salve a imagem em seu celular.

