Bombeiros de Santo André fazem homenagem ao fundador da sede

Lara Delon

Especial para o Diário



01/12/2022 | 11:09



O prédio da sede do 8º grupamento do Corpo de Bombeiros, em Santo André, nomeou o edifício como Coronel PM Celestino Henriques Fernandes, uma homenagem ao fundador desta primeira unidade do Grande ABC. Segundo a assessoria, "o capitão Celestino recebeu a missão específica de instalar nos municípios do ABC, uma companhia de Bombeiros. Chegando à região, encontrou apenas o quartel de Santo André, deu continuidade às obras e, no dia 26 de maio de 1966, nascia a primeira companhia de Bombeiros do ABC", informou a asesoria.

Para a coronel Cynthia Montanheiro de Godoy Cicerelli, comandante do 8º grupamento de Bombeiros, "coronel Celestino foi um grande visionário, um profissional realizador. Uma justa homenagem a um antepassado que fez a diferença na nossa história ", afirma Cynthia.