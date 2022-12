Gabily dá detalhes de briga com Anitta após suposto plágio

01/12/2022 | 11:11



Gabily foi a convidada do último episódio do Podcats, comandado por Lucas Guimarães e Camila Loures e por lá decidiu abrir o coração sobre a treta envolvendo o nome de Anitta e um suposto plágio. Ao lado de Vanessa Lopes, a funkeira deu detalhes sobre o que rolou após ter acusado nas redes sociais uma pessoa misteriosa de roubar sua ideia.

- Cara, eu sempre respeitei, sempre vou respeitar muito o que a Anitta significa pra mim. Como artista, como mulher em si e enfim, a luta dela e tudo que ela construiu até hoje. Isso não mudou absolutamente nada pra mim! Mas a gente teve um desencontro sim, por conta de um projeto que eu cheguei a falar por alto assim na internet, antes de conversar com ela no WhatsApp. Mas depois mandei tudo pra ela no privado. Mandei os prints porque era uma coisa muito similar ao que eu tinha mostrado pra ela dois anos antes dela lançar.

A cantora ainda desabafou e disse que chegaram a conversar sobre o assunto, mas o clima ainda não está bom entre elas.

- Só que eu acabei postando um negócio [indireta] na minha rede social, antes de eu conversar com ela [Anitta]. E aí depois que eu conversei com ela, eu entendi. Ela falou: Não, não tem nada a ver. Foi isso e isso. Eu apaguei [a publicação] e falei: Não, beleza! Estamos tendo essa conversa aqui e está tudo resolvido. Só que esse negócio que eu postei e apaguei, reverberou depois de três dias. Eu estava em Ibiza, estava viajando e não fazia sentido nenhum na minha cabeça aquilo ali ter reverberado, depois de eu ter apagado e conversado com ela.

Gabily também contou que houve um desencontro de informações com Anitta. A Girl From Rio teria ficado chateada após ver as notícias sobre a publicação feita pela ex-amiga, porém tudo já havia saído do ar.

- Até hoje eu tenho essa pulga atrás da orelha. Parece que foi plantado aquilo ali por alguém, porque eu já tinha me resolvido com ela. Depois reverberou esse negócio que eu postei e ela falou: Poxa, eu falei que a conversa ia ficar entre a gente. Agora você postou o negócio na sua rede social? Sendo que eu postei antes da nossa conversa, entendeu? Depois eu apaguei. Então isso é algo que foi um desencontro e ficou como mal-entendido. Vanessa acompanhou tudo e acabou ocasionando nisso, dela me dar unfollow e hoje em dia a gente não se fala mais. Eu continuo admirando o trabalho dela e é isso.