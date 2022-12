Fábio Jr. se surpreende ao ver Gloria Groove e Gustavo Mioto cantando sua música: Querem me matar do coração?

01/12/2022 | 11:10



Não é novidade que Fábio Jr. carrega uma bagagem de clássicos musicais, né? Ao longo dos anos, vários artistas já fizeram covers de suas canções, mas um em especial chamou a atenção do pai de Fiuk. Na última quarta-feira, dia 30, ele compartilhou nas redes sociais a versão de Gloria Groove e Gustavo Mioto do hit Enrosca.

Caramba! O que é isso? Querem me matar do coração? Já assisti mais de dez vezes e estou aqui arrepiado com essa versão! Gloria e Gustavão, vocês são demais! Brigadúúúú, escreveu Fábio.

A apresentação que o cantor mencionou rolou no programa Música Boa Ao Vivo, do Multishow - e claro, Gustavo Mioto não se aguentou de felicidade ao ver o elogio e disparou:

Sou teu fã demais, Fabião. Para sempre.