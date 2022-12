Shakira e Gerard Piqué assinam o acordo de separação e custódia dos filhos

01/12/2022 | 11:10



Nesta quinta-feira, dia 1º, Shakira e o ex-marido, Gerard Piqué se reuniram em um tribunal em Barcelona, na Espanha, para assinar o acordo de separação e custódia dos filhos, segundo informações do Grosby Group. A colombiana e o espanhol foram fotografados entrando e saindo do local separadamente acompanhados suas respectivas equipes jurídicas.

A cantora compareceu ao tribunal segurando um casaco da Burberry que se destacava em contraste com o restante do visual, composto de peças pretas e óculos escuros. Por outro lado, o jogador de futebol apostou em um look confortável e casual ao vestir boné e uma camisa jeans coberta por um casaco.

Como você viu, Shakira e Piqué anunciaram o fim do relacionamento em junho, após 11 anos juntos. No mês passado, eles realizaram uma conversa que durou cerca de 12 horas para decidir com quem iriam morar os filhos Sasha, de sete anos de idade, e Milan, de nove.