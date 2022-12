Aplicativo de Natal da Coca-Cola traz ceia do Papai Noel, game e rotas da caravana

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



01/12/2022 | 11:07



Desenvolvido pelo terceiro ano consecutivo pela RD3 Digital, empresa referência em Realidade Aumentada (RA) no Brasil, o aplicativo de Natal da Coca-Cola promove o encontro do usuário com o Papai Noel e sua família, recebendo-o em sua casa para a ceia. Para ativar o recurso, basta apontar a câmera para a lata ou garrafa especial da campanha. Também traz um game interativo e as rotas da famosa caravana da marca, que encanta adultos e crianças em vários municípios do País.

Funcionalidades do aplicativo de Natal da Coca-Cola

Vila Mágica

O principal destaque do aplicativo é a ceia em Realidade Aumentada, que é ativada ao apontar a câmera do app para a embalagem de Natal. Nisso, feixes de luzes aparecem no topo da lata e, com uma explosão, aparece a vila encantada. Posteriormente, o usuário é “teletransportado” para dentro da casa principal e acompanhará o Papai Noel até a cozinha, onde se passa a cena emocionante da ceia, com ele ajudando a Mamãe Noel a montar a mesa, servir a comida e finalizar a noite com um brinde de Coca-Cola Zero.

Game interativo: Caravana de Natal

O desafio é criar o caminho para que a caravana da Coca-Cola possa chegar ao seu destino, indo ao encontro com o slogan da campanha: “O Natal encontra o caminho”. Para isso, será necessário mexer as peças na tela, rotacionando em 90º, para que elas se encaixem e formem a estrada. A depender do tempo e da forma em que o usuário encontra o caminho final, ele somará mais ou menos pontos.

Informações sobre a Caravana da Coca-Cola

Um dos momentos mais esperados no Natal é a Caravana da Coca-Cola, no qual os caminhões da marca fazem o tradicional desfile pelas cidades, atraindo a multidão. O aplicativo traz como novidade para este ano uma área específica, na qual mostrará os municípios que receberão a Caravana e a data de passagem de cada uma. O consumidor também poderá clicar para ver a rota caso queira, e o app ainda notificará o dia em que ela passará, fazendo uma contagem regressiva. Há a possibilidade também de compartilhar o cronograma com outras pessoas e, caso a Caravana não passe em sua cidade, será informada a mais próxima.

Portal Mágico de Natal Coca-Cola

Quem baixar o aplicativo de Natal da Coca-Cola, disponível em Android e iOS, também poderá ter uma experiência de maior imersão por meio do portal. Com o smartphone, o usuário consegue entrar na casa do Papai Noel, no mundo mágico da Coca, e poderá passear pelo ambiente de acordo com sua movimentação no mundo real, isso sem precisar de óculos 3D, somente usando a tecnologia de RA.

Selfies e filtros de Natal

O app ainda promove a possibilidade de tirar selfies. A selfie com Realidade Aumentada cria, na própria embalagem, na tela, a figura do bom velhinho próximo ao usuário, que poderá andar e se movimentar junto a ele. Já os filtros de Natal trazem um recurso de rastreamento facial, para interação com acessórios natalinos, como o chapéu do Papai Noel e a barba.

Acessibilidade

O aplicativo de Natal da Coca-Cola também é acessível para pessoas com baixa visão (com um layout diferente e fontes maiores) e sem visão (emitindo sons de acordo com o sistema do aparelho).