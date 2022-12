Sennheiser lança primeiro fone de ouvido para TV

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



01/12/2022 | 11:07



A Sennheiser anuncia o lançamento do seu primeiro fone de ouvido para TV, o TV Clear SET. Com o produto o usuário pode assistir à televisão com clareza de fala e toda a conveniência e conforto dos discretos earphones True Wireless. O transmissor, por sua vez, promete baixa latência para qualquer televisão com saída óptica ou analógica. O dispositivo ainda se conecta via Bluetooth e pode ser usado ??para fazer e receber chamadas telefônicas. Seu preço sugerido é de R$ 3.649,90.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

O TV Clear SET permite que o consumidor aproveite o entretenimento de TV do jeito que preferir. Para uma experiência de áudio personalizada, o usuário pode escolher entre cinco níveis de clareza de fala – fornecendo até 20 dB de amplificação de alta frequência. Além disso, ao usá-lo com o transmissor, o usuário pode definir o próprio nível de volume preferido nos fones de ouvido independentemente da televisão ou outra fonte de áudio.

Além de oferecer a opção de assistir à televisão sem incomodar as pessoas ao seu redor ou se distrair com ruídos externos, o TV Clear oferece a escolha de ficar conectado a outras pessoas quando desejar. Seu modo Ambient Awareness permite que a pessoa ouça o som externo enquanto usa os fones de ouvido – ideal para assistir à TV com a família ou amigos, ou os usuários podem desligar o modo para mais privacidade.

TV Clear SET é uma solução universal que oferece conectividade de vários dispositivos: link para televisores com o transmissor ou conectar-se a vários dispositivos, incluindo televisores, tablets e smartphones via Bluetooth. Para visualização de TV, a tecnologia de transmissão de baixa latência do transmissor mantém o áudio e o vídeo sincronizados.

A leveza de 6,9 ??g do fone de ouvido True Wireless permite uso durante sessões longas sem interferir nos óculos ou pressionar as têmporas. O design discreto sem fio e o ajuste seguro fornecidos por uma seleção de pontas de orelha e barbatanas para um ajuste de diferentes tamanhos, por sua vez, permitem que o usuário se mova livremente.

O modelo ainda oferece a opção de personalização das configurações e a experiência de audição é facilitada com o aplicativo TV Clear, que orienta o proprietário em todas as etapas. Os controles de toque intuitivos também podem ser personalizados de acordo com as preferências individuais, para que os fones de ouvido possam ser controlados da maneira desejada.