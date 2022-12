Polícia apreende armas e materiais utilizados para caça de animais na região

Da Redação



01/12/2022 | 10:54



Policiais militares do Batalhão Ambiental apreenderam armas e outros objetos utilizados para caça de animais nas proximidades da Represa Billings, em São Bernardo, nessa quarta-feira (30). Dois homens foram autuados.

No primeiro registro policial, os PMs encontraram em uma cabana três espingardas, três lunetas, dois facões, oito potes com munição e objetos para atrair animais. Havia ainda no local sete pombas e um pato. Questionados, os homens que estavam no local disseram que caçam para comer.

Na mesma região, na tarde de quarta, policiais apreenderam mais três espingardas utilizadas para caça. Um homem foi visto caçando e, ao perceber a chegada dos policiais, deixou os objetos e fugiu pela mata.

CONDOMÍNIO

Em São Caetano, uma ação conjunta da Polícia Militar e da GCM (Guarda Civil Municipal) deteve uma quadrilha de seis homens (cinco menores e um adulto) que furtou um condomínio residencial no Bairro Fundação, na madrugada dessa quartafeira (30).

Na ação, PMs e GCMs, conseguiram recuperar objetos que foram furtados. De acordo com nota da Prefeitura de São Caetano, "foram recuperados quatro veículos e três bicicletas, produtos de furto. O adulto foi preso em flagrante e os menores infratores (com idades entre 12 e 16 anos) foram apreendidos", disse o Poder Executivo.

A ação das Forças de Segurança deu-se após o aviso de agentes do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) de que homens num Nissan Livina preto e em um C3 prata haviam acabado de arrombar e furtar um condomínio na Rua Rio Branco. Avisada pelo CGE, viaturas das Forças de Segurança partiram para o local e se depararam com o Livina, que também era produto de furto.

Ao receber ordem de parada, o condutor do veículo iniciou a fuga, sendo acompanhado pela viatura da PM, até colidir em poste. O secretário de Segurança de São Caetano, Lourival dos Santos Silva, falou sobre a importância do monitoramento feito no município por meio do CGE.

"CGE tem acesso em tempo real de imagens de todos os 15 bairros da cidade, inclusive com avisos da entrada de veículos produtos de roubo e furto. Isso tudo é repassado imediatamente para a PM e para a GCM, que em poucos minutos chegaram ao local da ação, dando efetividade à finalização do caso", afirmou Santos Silva.