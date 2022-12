Região e poder político

Do Diário do Grande ABC



01/12/2022 | 09:09



A definição de que o governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assumirá a presidência nacional do PSDB a partir de 2 de fevereiro de 2023 fortalece o prefeito de Santo André, Paulo Serra. Único tucano de expressão no Estado de São Paulo a defender a candidatura do gaúcho nas prévias da agremiação para a disputa do Palácio do Planalto, no segundo semestre do ano passado, o andreense certamente terá seu trabalho reconhecido no rearranjo partidário e passará a ter assento de destaque à mesa de discussões das questões da sigla ­ e também do País. A nova geração de políticos da Região finalmente vai rompendo as barreiras territoriais e conquistando espaço.

Paulo Serra será premiado pela visão estratégica. Sua leitura do xadrez político permitiu que desse passo considerado ousado para o momento, ao endossar apoio a Eduardo Leite como candidato do PSDB à Presidência, quando praticamente todos os seus colegas fincaram os dois pés no barco do então governador paulista João Doria ­ que, apesar de ganhar as prévias, acabou sendo obrigado a desistir do pleito por questões circunstanciais. A debacle de Doria acabou levando para o fundo do mar praticamente todos os correligionários que juraram amor eterno e acabaram dando-lhe as costas assim que a embarcação começou a adornar, caso do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando.

Pelo tamanho de sua população, de quase 3 milhões de habitantes, e pela sua participação na produção da riqueza brasileira, em quarto lugar no ranking do PIB, é natural que o Grande ABC forneça algumas de suas lideranças políticas para assumir papel de destaque nas mais relevantes instâncias partidárias do Brasil. A ausência de representantes é que deveria causar espécie. Além de Paulo Serra, a Região também tem o deputado federal Alex Manente como tesoureiro nacional do Cidadania. Com isso, as sete cidades passam a ter voz mais ativa no núcleo central do poder. Ocupar estes espaços é um passo importante para que os anseios regionais sejam incluídos na agenda nacional.