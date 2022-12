Marcelo Oliveira deve comandar o Consórcio

Da Redação



01/12/2022



O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), deve ser o próximo presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A confirmação do nome do petista para assumir o comando da entidade regional em 2023 será na terça-feira (6), em reunião do colegiado de prefeitos.

Marcelo Oliveira irá substituir o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), que está à frente do Consórcio desde 2021.

O tucano também já havia sido presidente em 2019, encerrando, desta forma, sua terceira passagem como comandante do Consórcio Intermunicipal, igualando-se a Celso Daniel (1991, 1992 e 1997), Luiz Marinho (2013, 2014 e 2016) e Valdírio Prisco (1993, 1994 e 1996).

Nos bastidores, os chefes do Executivo têm conversado entre si para sacramentar a vitória de Marcelo Oliveira, que deve ocorrer por ampla maioria na semana que vem. O mais provável é que o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), seja escolhido como vice-presidente.

Com a confirmação do petista, seria apenas a segunda vez na história, desde que a entidade foi criada, em 1990, que um prefeito de Mauá assume o posto principal do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Em 2000, Oswaldo Dias (PT) dirigiu o colegiado regional.

Além disso, a possibilidade de comandar a entidade pode ser encarada como vitrine para a administração do prefeito de Mauá, que tem encontrado dificuldades na gestão, na governabilidade e na avaliação do governo.

Nos bastidores, havia quem defendesse o nome do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT) para assumir a presidência, mas o petista teria declinado da possibilidade, sob argumento de que já esteve à frente do Consórcio, em 2003, e que tem dividido atribuição entre a Prefeitura e a participação na equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no grupo temático de Cidades.