De Mariah Carey a Elvis Presley: 50 maiores músicas de Natal da história

Bianca Bellucci

Do 33Giga



01/12/2022 | 07:55



A Billboard é especializada em catalogar dados sobre a indústria musical. Uma de suas compilações revela quais são as maiores músicas de Natal da história. Chamada de Greatest of All Time Holiday 100 Songs (Maiores de Todos os Tempos: 100 Músicas Natalinas, em tradução livre), o ranking leva em consideração a presença destas faixas nas variadas listas da empresa. Aqui, você confere as 50 primeiras colocações.

1. All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey

2. Rockin’ Around The Christmas Tree – Brenda Lee

3. Jingle Bell Rock – Bobby Helms

4. The Christmas Song (Merry Christmas To You) – Nat King Cole

5. A Holly Jolly Christmas – Burl Ives

6. Feliz Navidad – José Feliciano

7. It’s The Most Wonderful Time Of The Year – Andy Williams

8. Last Christmas – Wham!

9. White Christmas – Bing Crosby

10. Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow – Dean Martin

11. Christmas Eve (Sarajevo 12/24) – Trans-Siberian Orchestra

12. Rudolph The Red-Nosed Reindeer – Gene Autry

13. Mary, Did You Know? – Pentatonix

14. It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas – Michael Bublé

15. Sleigh Ride – The Ronettes

16. Happy Xmas (War Is Over) – The Plastic Ono Band feat. The Harlem Community Choir

17. Mistletoe – Justin Bieber

18. Blue Christmas – Elvis Presley

19. Christmas Canon – Trans-Siberian Orchestra

20. Wonderful Christmastime – Paul McCartney

21. Santa Tell Me – Ariana Grande

22. You’re A Mean One, Mr. Grinch – Thurl Ravenscroft

23. Happy Holiday / The Holiday Season – Andy Williams

24. Underneath The Tree – Kelly Clarkson

25. Here Comes Santa Claus (Right Down Santa Claus Lane) – Gene Autry

26. Hallelujah – Pentatonix

27. Please Come Home For Christmas – Eagles

28. Christmastime Is Here – Vince Guaraldi Trio

29. It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas – Johnny Mathis

30. Do They Know It’s Christmas? – Band Aid

31. Santa Baby – Eartha Kitt feat. Henri Rene And His Orchestra

32. It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas – Bing Crosby feat. Jud Conlon’s Rhythmaires & John Scott Trotter & His Orchestra

33. Linus & Lucy – Vince Guaraldi Trio

34. Where Are You Christmas? – Faith Hill

35. Santa Claus Is Comin’ To Town – Bruce Springsteen

36. Little Drummer Boy – Pentatonix

37. Little Saint Nick – The Beach Boys

38. It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas – Perry Como And The Fontane Sisters feat. Mitchell Ayres And His Orchestra

39. Jingle Bells – Frank Sinatra

40. Run Rudolph Run – Chuck Berry

41. Holly Jolly Christmas – Michael Bublé

42. (There’s No Place Like) Home For The Holidays – Perry Como

43. Santa Claus Is Comin’ To Town – Jackson 5

44. Christmas (Baby Please Come Home) – Darlene Love

45. Christmas (Baby Please Come Home) – Mariah Carey

46. Frosty The Snowman – Jimmy Durante

47. Do You Want To Build A Snowman? – Kristen Bell, Agatha Lee Monn & Katie Lopez

48. Have Yourself A Merry Little Christmas – Frank Sinatra

49. Merry Christmas Darling – Carpenters

50. This Christmas – Donny Hathaway