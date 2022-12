Santo André inicia reforma da Unidade de Saúde Capuava

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), vistoriou nessa terça-feira (30) a reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) Capuava. O prédio que abriga o equipamento municipal, erguido há 36 anos, sofria pela ação do tempo e apresenta, entre outros problemas, pontos de infiltração de água.

Com investimento de R$ 4,6 milhões, as obras abrangem troca de toda a cobertura, das redes elétrica e hidráulica, novos pisos e mobiliário, entre outras adequações. A previsão é que as intervenções sejam concluídas em oito meses.

Por dia, a UBS recebe entre 1.000 e 1.500 pacientes. São quase 40 mil prontuários ativos, de acordo com a prefeitura. “Esta é uma das unidades mais demandadas da cidade e precisava de modernização”, disse o prefeito, que destacou que, desde 2017, 38 prédios de saúde receberam investimentos estruturais pelo QualiSaúde. O programa, paralisado em 2020 e 2021 em razão da pandemia, foi retomado neste ano com o início das obras na UBS São Jorge.

Na unidade do bairro Capuava, as intervenções serão realizadas em duas etapas, para garantir continuidade do atendimento aos pacientes. “Essa é quase uma reconstrução da unidade, pelo tamanho e importância que ela tem, e também pelo estado que acabou chegando”, observou Serra.

Pelo QualiSaúde, a Prefeitura de Santo André reformou ou construiu 38 equipamentos de saúde, entre unidades de pronto atendimento, centros de especialidade, policlínicas e UBSs.

Estão em andamento as obras no Hospital de Retaguarda da Vila Luzita, a construção de nova sede do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Iana Profeta Ribeiro, da nova sede de Centro Odontológico e a modernização do Centro Hospitalar Municipal de Santo André. Segundo a prefeitura, estão previstas as construções de clínicas da família Ana Maria e Sorocaba e UPA no Jardim Carla.

“Temos a meta de chegar a 100% da rede de saúde até 2024. Priorizamos no retorno (do QualiSaúde) as unidades que têm pior condição estrutural e prédios alugados. Queremos, nestes casos, sair destes imóveis, construindo unidade própria ou buscando outro espaço. Já contemplamos com os investimentos estruturais 60% de nossa rede”, afirmou o prefeito.