EUA: Câmara vota para evitar greve ferroviária e impor acordo aos sindicatos

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos agiu com urgência para impedir a iminente greve ferroviária nacional nesta quarta-feira, 30, aprovando um projeto de lei que vincularia empresas e trabalhadores a um acordo proposto alcançado em setembro, mas rejeitado por alguns dos 12 sindicatos envolvidos. A medida foi aprovada por 290 votos a 137 e agora segue para o Senado. Se aprovado lá, será assinado pelo presidente Joe Biden, que instou o Senado a agir rapidamente.

"Sem a certeza de uma votação final para evitar uma paralisação nesta semana, as ferrovias começarão a interromper o movimento de materiais críticos, como produtos químicos para limpar nossa água potável, já neste fim de semana", disse Biden. Grupos empresariais, incluindo a Câmara de Comércio dos EUA e a American Farm Bureau Federation, alertaram que interromper o serviço ferroviário causaria um impacto devastador de US$ 2 bilhões por dia na economia.

O projeto de lei imporia um acordo trabalhista negociado pelo governo Biden, que acabou sendo rejeitado por quatro dos 12 sindicatos que representam cerca de 115 mil funcionários em grandes ferrovias de carga. Os sindicatos ameaçaram entrar em greve se um acordo não for alcançado antes do prazo de 9 de dezembro.

Os legisladores de ambas as partes expressaram reservas sobre anular as negociações. E a intervenção foi particularmente difícil para os legisladores democratas que tradicionalmente buscam se alinhar com os sindicatos politicamente poderosos que criticaram a ação de Biden de intervir na disputa contratual e bloquear uma greve.