Vero Beach, Flórida – Uma praia linda entre Miami e Orlando

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



20/04/2023 | 21:56



Para quem pretende viajar de Miami a Orlando (ou vice-versa) de carro, Vero Beach, na costa leste da Flórida, é uma parada e tanto. Trata-se de um destino com lindos pontos turísticos, repleto de atrações para quem viaja com crianças, em família ou mesmo casais em busca de férias românticas.

Situada no meio do caminho entre Palm Beaches e Cocoa Beach, a pouco mais de 1h30min de carro de Cabo Canaveral, onde fica o Kennedy Space Center, complexo de visitantes da NASA, Vero Beach é uma excelente parada na metade do trajeto entre Miami a Orlando.

Ela é o grande destaque do Indian River County, condado que abraça o que é conhecido como Treasure Coast, ou Costa do Tesouro, na Flórida, Isso porque ali já foram encontrados muitos naufrágios de galeões espanhóis repletos de moedas e pedras preciosas, que passavam por lá na rota entre o Caribe e a Europa.

O que fazer em Vero Beach

Mckee Botanical Garden | Paulo Basso Jr. Mckee Botanical Garden | Paulo Basso Jr. × Mckee Botanical Garden | Paulo Basso Jr. Mckee Botanical Garden | Paulo Basso Jr. × Passeio de caiaque pelo Indian River | Paulo Basso Jr. Passeio de caiaque pelo Indian River | Paulo Basso Jr. × Passeio de caiaque pelo Indian River | Paulo Basso Jr. Passeio de caiaque pelo Indian River | Paulo Basso Jr. × Pelican Island | Paulo Basso Jr. Pelican Island | Paulo Basso Jr. × Mel Fisher Treasure Museum | Paulo Basso Jr. Mel Fisher Treasure Museum | Paulo Basso Jr. × Praia de Vero Beach, no caminho de Miami a Orlando | Paulo Basso Jr. Praia de Vero Beach, no caminho de Miami a Orlando | Paulo Basso Jr. × Praia de Vero Beach | Paulo Basso Jr. Praia de Vero Beach | Paulo Basso Jr. ×

Não é à toa que muitos americanos escolhem a região para passar a lua de mel. Afinal, Vero Beach é dona de uma praia com areias finas e águas calmas, com o tom verde característico do Oceano Atlântico, mas muito limpas e convidativas. E o melhor de tudo é que ela nunca fica cheia, nem mesmo na alta temporada, ao contrário de alguns locais nos arredores.

De quebra, há boas opções de hospedagem na região, com destaque para o Costa d’Este Beach Resort and Spa, dono da piscina à beira-mar que ilustra a abertura desta reportagem e onde fica, também, um dos melhores restaurantes de Vero Beach, o The Wave Kitchen and Bar.

Para conhecer tudo isso com propriedade, aqui você verá:

Como chegar a Vero Beach

Atrações de Vero Beach

O que fazer em Indian River County

Onde comer em Vero Beach

Onde ficar em Vero Beach

Dicas para viajar aos EUA

E aí, pronto para explorar uma Flórida que vai muito além de Miami e Orlando?

Como chegar a Vero Beach

Paulo Basso Jr. Ocean Drive

Para chegar a Vero Beach, basta seguir pela rodovia I-95, que margeia a costa leste da Flórida, ao contrário da Florida Turnpike, que liga Miami a Orlando. de forma mais expressa, mas não tem atrações nos arredores. O Indian River County está ao norte da luxuosa região de Palm Beaches, que também vale a visita.

Na hora de alugar um carro em qualquer destino da Flórida, use este comparador online de preços de locadoras. Ele lista as melhores opções disponíveis na região. Assim, você ganha tempo e ainda garante o acesso aos melhores valores.

Atrações de Vero Beach

Como não poderia deixar de ser, as maiores atrações de Vero Beach ficam entre a praia e o Indian River. É nesta península que estão os principais hotéis e restaurantes da região, embora também valha a pena cruzar as pontes que levam ao continente, onde fica o charmoso centrinho da cidade.

Tendo isso em mente, confira o que fazer em Vero Beach.

Praia de Vero Beach Ocean Drive Tours de caiaque ou stand up paddle Mckee Botanical Garden Downtown

1 – Praia de Vero Beach

Paulo Basso Jr. Praia de Vero Beach

A praia de Vero Beach é larga e conta com um píer. Não há calçadão, apenas algumas casas e hotéis pé na areia.

O trecho mais charmoso fica na altura do Beachland Blvd. Ali há restaurantes e mirantes para observar o mar, bem como lojinhas e os melhores hotéis da região.

Na praia propriamente dita, você pode até encontrar um ou outro surfista, mas a vibe por lá é mais voltada para quem viaja em família ou casais em busca de privacidade e águas calmas.

O melhor a fazer é aproveitar a estrutura do hotel ou alugar cadeira e guarda-sol e curtir o clima pacato que, por incrível que pareça, ainda pode ser encontrado no agitado litoral leste da Flórida, bem pertinho de Miami e Orlando.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 15% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS15 neste comparador online.

2 – Ocean Drive

Paulo Basso Jr. Ocean Drive

Uma vez no Beachland Blvd, aproveite para caminhar pela Ocean Drive, avenida repleta de lojinhas e restaurantes, muito charmosa. Ali, você encontrará o típico morador local, em geral aposentados de classe alta, que se mudaram para a região em busca de temperaturas quentes e sossego.

3 – Tours de caiaque ou stand up paddle

Paulo Basso Jr. Passeio de caiaque pelo Indian River

Para quem busca um pouco mais de agito, a dica é fazer tours de caiaque ou stand up paddle no Indian River. Por US$ 60, empresas como a Paddles by the Sea organizam passeios guiados de 1h30min a duas horas, nos quais dá para ver golfinhos e, com sorte, até manatees, bem de pertinho.

Quem quiser pagar menos pode fazer o itinerário por conta, alugando os equipamentos a partir de US$ 30. O programa é ótimo para crianças.

4 – Mckee Botanical Garden

Paulo Basso Jr. Mckee Botanical Garden

O Mckee Botanical Garden é uma das principais atrações de Vero Beach. Trata-se de um jardim botânico muito bacana, com uma área voltada para os pequenos. Ali tem splash d’água e um brinquedão estilo barco pirata.

O tema não é sem propósito. O Indian River County fica dentro do que é conhecido como Treasure Coast (Costa do Tesourou), em referência a uma frota espanhola que se perdeu em um furacão no século 18 e viu navios repletos de ouro, prata e joias preciosas naufragarem por lá.

5 – Downtown

Paulo Basso Jr. Indian River Citrus Museum

No centrinho de Vero Beach, há diversas lojas e cafés repletos de charme. Comece o passeio pelo Indian River Citrus Museum, que ocupa uma bela praça verde, e caminhe sem pressa pelos arredores.

O que fazer em Indian River County

A partir de Vero Beach, há ótimos passeios para fazer nos arredores de Indian River County, sobretudo para quem viaja com crianças. Confira duas ótimas opções.

Pelican Island

Paulo Basso Jr. Pelican Island

A Pelican Island fica ao norte de Vero Beach, Ali, é possível fazer uma trilha na qual dá para observar diversos pássaros e borboletas. O melhor de tudo é que ela é tranquila e convidativa para os pequenos. Há até áreas para piqueniques.

Mel Fisher Treasure Museum

Paulo Basso Jr. Mel Fisher Treasure Museum

O Mel Fisher Treasure Museum, em Sebastian, conta a fascinante história de Mel Fisher, um mergulhador que dedicou sua vida para encontrar os tesouros locais. Nas imediações de Key West, no sul da Flórida, ele localizou, em 1982, o local exato de naufrágio do galeão Nuestra Señora de Atocha, com um tesouro estimado em US$ 1 bilhão.

Embora muitos itens ainda estejam sendo recuperados, lingotes de prata, moedas, esmeraldas e até utensílios domésticos podem ser vistos no museu, bem como ferramentas usadas para retirar os objetos do fundo do mar.

Onde comer em Vero Beach

Paulo Basso Jr. Polvo grelhado no The Wave Kitchen and Bar

Confira algumas dicas de restaurantes em Vero Beach:

The Wave Kitchen and Bar – Situado dentro do Costa d’Este Beach Resort and Spa, este restaurante serve frutos do mar e pratos cubanos de dar água na boca. Os proprietários são o casal Emilio e Gloria Estefan.

The Lemon Tree – Localizado na Ocean Drive, é um bom lugar para tomar café da manhã antes de bater perna e espiar as lojinhas da região.

Ocean Grill – O melhor da casa é a localização, de frente para o melhor trecho da praia de Vero Beach. Serve cortes de carne e frutos do mar.

Mulligan’s Beach House – Com clima informal, é uma boa para o happy hour. Chegue cedo para sentar nas mesas de frente para a praia, peça um drinque, uma porção de frutos do mar e aprecie a paisagem.

Onde ficar em Vero Beach

Costa d'Este Beach Resort and Spa | Paulo Basso Jr. Costa d'Este Beach Resort and Spa | Paulo Basso Jr. × Costa d'Este Beach Resort and Spa | Paulo Basso Jr. Costa d'Este Beach Resort and Spa | Paulo Basso Jr. × Costa d'Este Beach Resort and Spa | Paulo Basso Jr. Costa d'Este Beach Resort and Spa | Paulo Basso Jr. × Costa d'Este Beach Resort and Spa | Paulo Basso Jr. Costa d'Este Beach Resort and Spa | Paulo Basso Jr. × Costa d'Este Beach Resort and Spa | Paulo Basso Jr. Costa d'Este Beach Resort and Spa | Paulo Basso Jr. × Costa d'Este Beach Resort and Spa | Paulo Basso Jr. Costa d'Este Beach Resort and Spa | Paulo Basso Jr. × Costa d'Este Beach Resort and Spa | Paulo Basso Jr. Costa d'Este Beach Resort and Spa | Paulo Basso Jr. × Costa d'Este Beach Resort and Spa | Paulo Basso Jr. Costa d'Este Beach Resort and Spa | Paulo Basso Jr. × Costa d'Este Beach Resort and Spa | Paulo Basso Jr. Costa d'Este Beach Resort and Spa | Paulo Basso Jr. ×

O melhor hotel de Vero Beach é o Costa d’Este Beach Resort and Spa, não apenas por ser mais estruturado que os vizinhos, mas por ter ares de resort, com piscina aquecida à beira-mar, jacuzzi, quartos espaçosos e o bom restaurante The Wave Kitchen and Bar.

À noite, até mesmo quem não é hóspede pode dar as caras por lá para curtir o bar a céu aberto com mesinhas praticamente sem iluminação à beira da praia, para não afugentar as tartarugas que costumam dar as caras na região.

—

DICAS PARA VIAJAR AOS EUA

Quando planejamos nossas viagens para os EUA, recorremos a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de sair do Brasil. Assim, conseguimos comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais segurança e pagando menos.

Ao viajar para os EUA, é imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos de Vero Beach no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

LEIA TAMBÉM: