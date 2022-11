Christine McVie, da banda Fleetwood Mac, morre aos 79 anos

30/11/2022 | 19:29



Christine McVie, vocalista, tecladista e compositora da banda britânica Fleetwood Mac, morreu nesta quarta-feira, 30, aos 79 anos. A informação foi veiculada nas redes sociais da artista e do grupo musical.

Sem dar mais detalhes da causa da morte, a família de Christine revelou que ela morreu devido a uma "doença repentina". Segundo comunicado, ela estava internada em um hospital e morreu "pacificamente".

"É com dor no coração que informamos a morte de Christine. Ela morreu pacificamente no hospital na manhã de hoje, após uma doença repentina. Ela estava acompanhada de sua família. Pedimos que respeitem a privacidade da família neste momento extremamente doloroso", disse o texto.

A banda também se pronunciou sobre o luto: "Não há palavras para descrever nossa tristeza pela morte de Christine McVie. Ela era verdadeiramente única, especial e talentosa além da conta. Ela era a melhor musicista que alguém poderia ter em sua banda e a melhor amiga que alguém poderia ter em sua vida".

A artista britânica fez parte do Fleetwood Mac entre 1970 e 1988 e de 2014 até os dias atuais. Christine McVie fez sucesso com as faixas Dont Stop e You Make Loving Fun.