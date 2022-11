Ponte Preta renova com goleiro Luan para nova temporada e fecha opções para 2023

30/11/2022 | 19:16



A Ponte Preta já definiu suas três opções de goleiro para a temporada 2023. Após o titular Caíque França, o clube estendeu o contrato de Luan até o final de 2023. Pedrão é a outra opção no time principal.

Luan está na Ponte desde 2019 e desde então atuou em apenas cinco partidas no time principal. Internamente, é visto como ótima opção imediata para substituir Caíque França. Tudo com aval do preparador de goleiro e ex-jogador, Lauro.

O goleiro é de Campinas e está adaptado ao clube. Aos 25 anos, jogou na base do Corinthians, passou pelo Red Bull Bragantino e depois chegou à Ponte Preta.

A Ponte Preta tem reapresentação marcada para o dia 12 de dezembro, quando iniciará a pré-temporada para a Série A2 do Campeonato Paulista. A estreia acontecerá diante do Velo Clube, em Rio Claro. Data e horário ainda não foram confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).