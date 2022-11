Carlos Minc defende fortalecimento de Ibama e revogação de normas sobre multas ambientais

30/11/2022 | 18:11



Integrante do grupo de transição na área ambiental, o ex-ministro do Meio Ambiente Carlos Minc defendeu nesta terça-feira, 30, o fortalecimento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a revogação de normativos que, segundo ele, impedem a aplicação de multas ambientais.

Em entrevista coletiva do GT, Minc afirmou que serão feitas "várias revogações". "Alguns são aqueles que impedem aplicação de multas, na prática. O presidente Jair Bolsonaro disse que o Ibama era uma 'máquina de fazer multa' e ele fez o possível e o impossível para não ter multa, ou seja, estimular a impunidade ambiental. Outros impedem a fiscalização da exportação da madeira em tora e vários outros que amarraram as mãos do Ibama." O GT conclui nesta quarta-feira uma versão preliminar do relatório sobre a área.

Minc também indicou o desejo de embargar fazendas que estão em desmatamento ilegal de forma remota, com base na informação de satélites. "Isso vai ser uma medida em grande escala, que vai ter muito efeito."