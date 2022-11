Carla Zambelli grava vídeo em que incita generais a não reconhecerem governo Lula

30/11/2022 | 18:09



A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) gravou um vídeo nesta terça-feira, 29, em que incita os generais de quatro estrelas das Forças Armadas a não reconhecerem o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na gravação, ela questiona se os militares "vão querer prestar continência a um bandido" no dia 1º de janeiro, data da posse de Lula.

"Dia 1º de janeiro, senhores generais quatro estrelas, vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? Não é hora de responder com carta se dizendo apartidário. É hora de se posicionar. De que lado da história vocês vão ficar?", questionou.

A parlamentar fez alusão a uma nota divulgada pelo Exército Brasileiro, em que o órgão se disse apartidário. O texto divulgado pelo órgão responde alegações de que haveria generais que se posicionariam contra uma ação das Forças Armadas.

"Os militares da ativa, por definição legal e por compromisso com a Nação Brasileira, são apartidários em suas condutas, preservando os valores pertinentes à carreira das Armas", diz a nota publicada na segunda-feira, 28.

Como mostrou o Estadão, porém, militares da ativa das Forças Armadas se engajaram em manifestações antidemocráticas de inconformidade com a eleição de Lula. Oficiais e praças do Exército, da Marinha e da Aeronáutica se incorporaram à vigília do bolsonarismo e têm sido flagrados em atos presenciais no entorno de quartéis, bem como em publicações de viés golpista nas redes sociais.

Zambelli pede ainda que os militares escutem os pedidos dos manifestantes que ocupam as portas de quarteis em diversas cidades do Brasil e pedem que as Forças Armadas "salvem o Brasil".