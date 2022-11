Ludmilla vai ao Qatar ao lado da esposa e afirma que será ativista pelos direitos LGBTQIA+

30/11/2022 | 17:10



Ludmilla se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais nesta quarta-feira, dia 30, após se manifestar sobre sua ida ao Qatar. A diva, de 27 anos de idade, embarcou para o país ao lado da esposa, Brunna Gonçalves, para ver os jogos do Brasil e se apresentar na Copa do Mundo 2022.

Em seu Twitter, ela explicou que pretende dar voz à comunidade LGBTQIA+:

Estou embarcando pro Catar, levando a minha música pra um dos eventos esportivos mais importantes do mundo. Desde que recebi o convite, fiquei pensando em como poderia contribuir com as causas LGBTQIA+ além da minha existência, resistência e tudo que represento. Pra mim, não faria sentido não devolver algo pra minha comunidade, já que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo.

Vale lembrar que o país-sede do maior evento de futebol do mundo foi alvo de muitas críticas por suas regras, costumes e leis que não permitem relacionamentos homoafetivos dentro e fora dos estádios. A funkeira também falou sobre projetos que pretende dar voz, e pediu a ajuda dos seguidores:

Tive a ideia de começar um movimento de apoio a instituições que apoiam pessoas da comunidade, seja com iniciativas criativas, de acolhimento ou recursos básicos. Iremos escolher cinco instituições para apoiar durante todo o ano de 2023. Conhece alguma? Deixe aqui e em breve volto com novidades!